Tribunal impide a Trump imponer algunos aranceles a importaciones a EU

El Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, impidió que el presidente Donald Trump impusiera amplios aranceles a las importaciones, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Según lo informó la agencia británica Reuters, el fallo de un panel de tres jueces del citado, se produjo después de varias demandas que argumentaban que Trump había excedido su autoridad, había dejado la política comercial estadounidense dependiente de sus caprichos y había desatado el caos económico.

“La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios. Se espera que la Administración Trump apele la decisión. Al menos siete demandas impugnan los gravámenes, la pieza central de la política comercial de Trump”, agregó la agencia británica.

“Los aranceles suelen ser aprobados por el Congreso, pero Trump afirma tener la facultad de actuar porque el déficit comercial del país constituye una emergencia nacional. En un momento dado, impuso aranceles a la mayoría de los países del mundo, lo que desestabiliza los mercados”, abundó Reuters.

Trump anunció, el 2 de abril de 2025, aranceles con base del 10 por ciento sobre los productos importados a EU, para un grupo de alrededor de 60 países, que altos funcionarios del Gobierno estadounidense etiquetaron como los “peores infractores”, a los cuales se les cobraría un gravamen a la mitad de la tasa que cobraban a Estados Unidos. Ni México, ni Canadá figuraban en la lista.

“Para Canadá y México, las órdenes [Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977] IEEPA [por sus siglas en inglés] vigentes sobre fentanilo/migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán sujetos a un arancel del 0%, los que no lo cumplen, a un arancel del 25%, y los productos de energía y potasa que no lo cumplen, a un arancel del 10%. En caso de que se rescindan las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo/migración, los productos que cumplen con el T-MEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12%”, dijo la Casa Blanca, en una hoja informativa.

“Con respecto a los artículos procedentes de México, he impuesto aranceles adicionales a ciertos bienes para abordar una emergencia nacional resultante del flujo de drogas ilícitas y la migración ilegal a través de nuestra frontera sur de conformidad con la Orden Ejecutiva 14194 del 1 de febrero de 2025 (Imposición de aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur), modificada por la Orden Ejecutiva 14198 del 3 de febrero de 2025 (Progreso en la situación en nuestra frontera sur) y la Orden Ejecutiva 14227 del 2 de marzo de 2025 (Enmienda a los aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur)”, explicó Trump, en una orden ejecutiva.

“Como resultado de estas medidas arancelarias de emergencia fronteriza, todas las mercancías de Canadá o México, bajo los términos de la nota general 11 del HTSUS, incluyendo cualquier trato establecido en el subcapítulo XXIII del capítulo 98 y el subcapítulo XXII del capítulo 99 del HTSUS, en relación con el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC), continúan siendo elegibles para ingresar al mercado estadounidense bajo estos términos preferenciales”, detalló.

“Sin embargo, todas las mercancías de Canadá o México que no califican como originarias bajo el T-MEC están actualmente sujetas a aranceles ad valorem adicionales del 25 por ciento, mientras que la energía o los recursos energéticos y la potasa importadas de Canadá que no califican como originarias bajo el T-MEC están actualmente sujetas a un arancel ad valorem adicional menor del 10 por ciento”.

“(e) Cualquier tasa de arancel ad valorem sobre artículos importados de Canadá o México bajo los términos de esta orden no se aplicará además de la tasa de arancel ad valorem especificada por las órdenes existentes descritas en la subsección (d) de esta sección. Si dichas órdenes identificadas en la subsección (d) de esta sección se terminan o suspenden, todos los artículos de Canadá y México que califiquen como originarios bajo el T-MEC no estarán sujetos a una tasa de arancel ad valorem adicional, mientras que los artículos que no califiquen como originarios bajo el T-MEC estarán sujetos a una tasa de arancel ad valorem del 12 por ciento”.

“Sin embargo, estas tasas de arancel ad valorem sobre artículos importados de Canadá y México no se aplicarán a la energía o recursos energéticos, a la potasa, ni a un artículo elegible para el tratamiento libre de aranceles bajo el T-MEC que sea una parte o componente de un artículo sustancialmente terminado en los Estados Unidos”, abundó el presidente de EU.

Los gravámenes recíprocos entrarían en vigor a las 12:01 horas del 9 de abril de 2025, hora de Miami, Florida. Durante un evento llevado a cabo en la rosaleda de la Casa Blanca -una zona ajardinada que rodea el Despacho Oval y el ala oeste de la residencia oficial presidencial estadounidense-, en Washington D.C., el magnate neoyorquino aseguró que a China le cobraría gravámenes del 34 por ciento; a la Unión Europea, 20 por ciento; a Japón, 24 por ciento; y a la India, del 26 por ciento.

Asimismo, el mandatario estadounidense afirmó que el Gobierno de EE. UU. calcularía los aranceles a cada país, dependiendo de los gravámenes que éstos les cobraran a Estados Unidos y lo que llamó como “otras formas de hacer trampa”.

“Si quieren un arancel cero deben fabricar sus productos aquí mismo en Estados Unidos” afirmó Trump, quien no detalló si el nuevo arancel de base del 10 por ciento a todas las importaciones, aplicaría a México y Canadá, sus socios comerciales bajo el T-MEC.

“Eso significa que nos lo hacen a nosotros y nosotros a ellos. Muy simple”, explicó el magnate neoyorquino, quien también señaló que esta medida era una declaración de “independencia económica”, con la que Estados Unidos volvería a generar riqueza y prosperidad. “Hoy es el día de la liberación”, dijo.

“Durante años, los ciudadanos estadounidenses trabajadores se vieron obligados a quedarse al margen mientras otras naciones se enriquecían y se hacían poderosas, en gran parte a nuestra costa. Pero ahora nos toca prosperar a nosotros [...] Firmaré una histórica orden ejecutiva que instituirá aranceles recíprocos a los países de todo el mundo”, insistió el presidente de Estados Unidos.

“El día de la Liberación esperado por tanto tiempo, este día será recordado por mucho tiempo [...] Es una declaración de independencia económica. Con las acciones vamos a ser América grande de nuevo, más que antes”, enfatizó Trump, quien también agregó que esta política arancelaria generaría miles de millones de dólares, con los que podría reducir impuestos y pagar deuda del Gobierno de EU.

“Por fin estamos priorizando a Estados Unidos [...] Hoy defendemos al trabajador estadounidense y por fin estamos priorizando a Estados Unidos [...] Realmente podemos ser muy ricos. Podemos ser mucho más ricos que cualquier país; es increíble, pero estamos actuando con inteligencia”.

Trump declaró que Estados Unidos cuidaba “de países de todo el mundo” y que “cuando quieres recortar un poco, se enfadan porque ya no los estás cuidando”. Añadió que los aranceles eran una señal de que “vamos a cuidar de nuestra gente primero”.

“Con las acciones de hoy, también estamos defendiendo a nuestros grandes agricultores y ganaderos que son brutalizados por naciones de todo el mundo”, insistió el mandatario estadounidense, quien, además, criticó específicamente los aranceles que Canadá había impuesto a los productos lácteos de EU.

“No es justo para nuestros agricultores. No es justo para nuestro país”, comentó el presidente de Estados Unidos, afirmando que EU proporcionaba grandes subsidios a países como Canadá y México, para “mantenerlos en el negocio”.

China: 67% | EU: 34%

Unión Europea: 39% | EU: 20%

Vietnam: 90% | EU: 46%

Taiwán: 64% | EU: 32%

Japón: 46% | EU: 24%

India: 52% | EU: 26%

Corea del Sur: 50% | EU: 25%

Tailandia: 72% | EU: 36%

Suiza: 61% | EU: 31%

Indonesia: 64% | EU: 32%

Malasia: 47% | EU: 24%

Camboya: 97% | EU: 49%

Reino Unido: 10% | EU: 10%

Sudáfrica: 60% | EU: 30%

Brasil: 10% | EU: 10%

Bangladés: 74% | EU: 37%

Singapur: 10% | EU: 10%

Israel: 33% | EU: 17%

Filipinas: 34% | EU: 17%

Chile: 10% | EU: 10%

Australia: 10% | EU: 10%

Pakistán: 58% | EU: 29%

Turquía: 10% | EU: 10%

Sri Lanka: 88% | EU: 44%

Colombia: 10% | EU: 10%

Perú: 10% | EU: 10%

Nicaragua: 36% | EU: 18%

Noruega: 30% | EU: 15%

Costa Rica: 17% | EU: 10%

Jordania: 40% | EU: 20%

República Dominicana: 10% | EU: 10%

Emiratos Árabes Unidos: 10% | EU: 10%

Nueva Zelanda: 20% | EU: 10%

Argentina: 10% | EU: 10%

Ecuador: 12% | EU: 10%

Guatemala: 10% | EU: 10%

Honduras: 10% | EU: 10%

Madagascar: 93% | EU: 47%

Myanmar (Birmania): 88% | EU: 44%

Túnez: 55% | EU: 28%

Kazajistán: 54% | EU: 27%

Serbia: 74% | EU: 37%

Egipto: 10% | EU: 10%

Arabia Saudita: 10% | EU: 10%

El Salvador: 10% | EU: 10%

Costa de Marfil: 41% | EU: 21%

Laos: 95% | EU: 48%

Botsuana: 74% | EU: 37%

Trinidad y Tobago: 12% | EU: 10%

Marruecos: 10% | EU: 10%

Por otra parte, los aranceles del 25 por ciento a los automóviles decretados por Trump, entrarían en vigor a las 12:01 a.m. del jueves 3 de abril de 2025 (a las 22:01 horas del día 2 del mismo mes y año, tiempo de la Ciudad de México), según una publicación en el Registro Federal de EU. En tanto, los gravámenes del 25 por ciento sobre las autopartes deberían entrar en vigor a más tardar el 3 de mayo del mismo año.