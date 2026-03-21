Trudeau pide a México mantenerse firme frente a EU ante la revisión del T-MEC

“No teman tener una postura firme”, aconsejó a los mexicanos el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de cara a la renegociación del T-MEC, durante su participación en la 89 Convención Bancaria.

“El señor Trump es un negociador de mucha experiencia y espera que los países apoyen sus propios intereses y fomenten eso. Es algo con lo que él se siente cómodo; jamás se va a sentir ofendido si alguien es determinante por algo que es bueno para su gente y su país; él lo entiende. Esto es algo que él ha hecho durante toda su vida, tener este tipo de negociaciones rudas”.

“No teman tener una postura firme, pero también no sobrerreaccionen por cualquier propuesta, cosa o idea que genere incertidumbre; la paciencia ayuda mucho en estos temas. Nosotros sabemos que en las negociaciones una parte u otra muchas veces suelta una idea que puede llegar a ser inaceptable totalmente, pero permitámonos no sobrerreaccionar”.

Asimismo, Trudeau explicó que la renegociación del T-MEC es un momento ideal para ver qué es lo que se puede mejorar, en un contexto donde el proteccionismo y aranceles han ganado terreno.

Destacó que México cuenta con la combinación de una fuerza laboral maravillosa, recursos naturales y un potencial para crecer que es increíble.

“Nosotros deberíamos estar enfocándonos como región en ser complementarios, lo más complementarios que podamos para cerciorarnos de que estamos avanzando, de manera que esto lleve a todos los socios a una situación de ganar-ganar”, expuso.

México inicia conversaciones con EU rumbo a la revisión del T-MEC

México inició el 18 de marzo las discusiones bilaterales con Estados Unidos con miras a las próximas revisiones conjuntas del T-MEC, el tratado comercial que ambos países sostienen con Canadá, programadas para el 1 de julio.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Durante la reunión de este miércoles, ambos funcionarios instruyeron a sus respectivos equipos técnicos a examinar alternativas específicas que permitan impulsar la producción y el crecimiento del empleo manufacturero en ambas naciones.

En enero pasado, el secretario de Economía aseguró que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “ya sobrevivió”, que no está en riesgo y continuará como un acuerdo trilateral.

Previo a la revisión anual obligatoria del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), el presidente Donald Trump afirmó que este acuerdo es irrelevante para su gobierno debido a que, explicó, “no hay una ventaja real” para su país, que no necesita los productos de sus socios comerciales. Pero esta afirmación es falsa. En este Sabueso te contamos.