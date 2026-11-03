Trump acepta resultados de elecciones intermedias; culpa a su ausencia en boleta y ofrece trabajar con demócratas

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que aceptará los resultados de las elecciones intermedias y que está dispuesto a trabajar con el Partido Demócrata, mientras la oposición se encaminaba a tomar el control de las dos cámaras del Congreso.

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con el diario The New York Times, concedida poco antes de las 22:30 horas, tiempo del este, mientras seguía el conteo desde la Casa Blanca. En la misma conversación ofreció trabajar con los legisladores demócratas durante el resto de su mandato.

Trump atribuyó las derrotas republicanas a que su nombre no aparecía en la boleta y afirmó que no se arrepiente de haber respaldado a candidatos de su partido. “Solo estoy viendo estos resultados mientras hablo”, dijo durante la entrevista.

El mismo argumento lo publicó en su red social Truth Social: “No estaba en la boleta y si hubiera estado, habríamos ganado POR UN AMPLIO MARGEN”, escribió.

Antes de la jornada electoral, el presidente estadounidense había condicionado la aceptación de los resultados a que se tratara de elecciones honestas, y había acusado al Partido Demócrata de manipulación del voto, sin presentar pruebas. También había advertido que vetaría las iniciativas demócratas en caso de que esa fuerza obtuviera las mayorías legislativas.

Según el conteo de la AP, a las 22:54 horas, tiempo del este, del 3 de noviembre de 2026, los demócratas se encontraban a dos escaños de alcanzar una mayoría de 50 lugares en el Senado de Estados Unidos.