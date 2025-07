Trump acusa a Obama de haber intentado robar elección de 2016; pide sea procesado por ‘traición’

El Presidente estadounidense Donald Trump acusó de “traición” al ex mandatario Barack Obama, por haberse intentado “robar” la elección de 2016, por lo cual también solicitó que fuera procesado.

“El líder de la banda fue el presidente Obama. Es culpable. Esto fue traición”, declaró el magnate neoyorquino, durante una reunión con el Presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., llevada a cabo en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Trump acusó que Obama y altos funcionarios de su Administración “intentaron robar la elección de 2016”, mediante informaciones que vinculaban al entonces candidato del Partido Republicano, con injerencia rusa.

El republicano incluyó en la presunta conspiración a Joseph Biden Jr.; a James Brien Comey Jr., ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI); a James Robert Clapper Jr., ex director de Inteligencia Nacional; y a John Owen Brennan, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Expresó que todos ellos deberían enfrentar cargos penales.

Las acusaciones retomaron declaraciones emitidas el 18 julio 2025, por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien anunció la desclasificación de documentos y planteó denunciar a ex colaboradores de Obama “por conspiración traicionera”.

“Estas imputaciones carecen de fundamento y son un intento débil de distracción”, respondió Obama, mediante su oficina, rechazando cualquier acto ilegal respecto a la investigación de la injerencia rusa.

El dictamen de la Comunidad de Inteligencia, del 6 enero 2017, concluyó que la Federación Rusa intervino en la campaña presidencial de 2016, para perjudicar a Hillary Clinton y favorecer a Trump.

Un informe bipartidista del Comité de Inteligencia del Senado de EU, divulgado el 18 agosto 2020, corroboró esas conclusiones y detalló que la campaña republicana buscó “maximizar el impacto” de filtraciones de correos demócratas, obtenidos por inteligencia militar rusa.

Hasta la fecha, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), no había presentado cargos contra Obama, ni contra los ex funcionarios mencionados. Asimismo, Trump no aportó pruebas nuevas respecto a la supuesta “traición”.