Trump advierte que guerra con Irán está ‘a punto de terminar’ pero mantiene amenazas

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este 15 de abril que la guerra contra Irán está “a punto de terminar”, al tiempo que advirtió que los ataques continuarán mientras sea necesario para evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear.

En una entrevista con Fox Business, Trump reiteró las amenazas contra la infraestructura civil iraní.

“Podríamos eliminar cada uno de sus puentes en una hora. Podríamos eliminar cada una de sus centrales eléctricas en una hora”, afirmó.

“No queremos hacer eso”, agregó.

Según medios estadounidenses, Washington y Teherán alcanzaron un “acuerdo en principio” para extender un cese al fuego de dos semanas que expirará el 22 de abril de 2026, con el fin de ampliar el margen para la diplomacia.

Las conversaciones se estancaron el 12 de abril en Pakistán, y se esperaba que ambas partes las reanudarán el 16 de abril.

No obstante, un alto cargo estadounidense informó a la cadena CNN que la Casa Blanca no aceptó formalmente extender la tregua.

“Existe una interacción continua entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo”, indicó el funcionario.

Brad Cooper, Comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, informó a través de la red social X que las fuerzas estadounidenses detuvieron por completo el comercio marítimo entrante y saliente de Irán en menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo naval.