Trump afirma que Sheinbaum ya no le agrada tanto y vuelve a imitar su voz

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 1 de mayo que la Mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo ,ya no le agrada tanto, y volvió a imitar su voz en referencia a la polémica por el nombre del Golfo de México.

Las declaraciones se produjeron durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, en el estado de Florida.

Durante su intervención ante empresarios, funcionarios e invitados, Trump aludió a una conversación telefónica que habría sostenido con Sheinbaum Pardo, en la que la Presidenta supuestamente le habría pedido que no cambiara el nombre del Golfo de México.

“‘Presidente, Presidente, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’. Oh, sí voy a hacerlo”, reprodujo Trump en tono burlesco, con lo que generó risas entre los presentes.

El Mandatario estadounidense cerró su discurso con una reflexión sobre su impopularidad en México y sobre los riesgos que, según él, enfrentan las personas de influencia.

“En fin, no me quieren mucho en México ahora mismo. Es por eso que las personas como yo corren mucho peligro; las personas influyentes enfrentan muchos peligros”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Trump imita la voz de Sheinbaum Pardo en un foro público. La polémica en torno a un posible cambio de denominación del Golfo de México ha sido un punto de tensión recurrente en la relación bilateral entre México y EU desde el inicio del segundo mandato del republicano, en enero de 2025, y ha motivado pronunciamientos reiterados de la Presidenta en defensa de la denominación histórica del cuerpo de agua.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de relación bilateral marcado por fricciones comerciales, migratorias y de seguridad, en el que ambos gobiernos han alternado episodios de diálogo con momentos de tensión pública.

La actitud del Mandatario estadounidense respecto a Sheinbaum Pardo contrasta con el tono más cordial que ambos líderes habían exhibido en etapas previas de su vínculo diplomático.