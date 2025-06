Trump amaga con cancelar subsidios y contratos gubernamentales de Musk

Donald Trump afirmó que el empresario Elon Musk “se volvió loco”, ello luego de su oposición pública al plan fiscal denominado “The One, Big, Beautiful Bill” del Gobierno de Estados Unidos.

“Elon estaba ‘agotándose’, le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería (¡eso que él sabía desde hacía meses que iba a hacer!), ¡y simplemente se volvió LOCO!”, escribió Trump, en su cuenta de la red social Truth.

“La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!”, indicó, horas después, el Presidente de Estados Unidos.

“No me importa que Elon se vuelva en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses. Este es uno de los proyectos de ley más importantes jamás presentados en el Congreso. Implica un recorte récord de gastos, 1.6 billones de dólares, y la mayor reducción de impuestos jamás otorgada”, agregó Trump.

“Si no se aprueba, habrá un aumento de impuestos del 68 por ciento, y cosas mucho peores. Yo no he creado este desastre, solo estoy aquí para ARREGLARLO. Esto pone a nuestro país en el camino de la grandeza. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!”, señaló.

“A la luz de la declaración del presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, @SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato”, respondió Musk, en su cuenta de la red social X.

Previamente, reveló que Trump se encontraba en los archivos de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, motivo por el cual, según él, no se habían liberado los documentos. Trump prometió que desclasificaría los documentos del caso durante su Gobierno, lo que no había sucedido.

“Es hora de lanzar la gran bomba: @realDonaldTrump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, insistió Musk, quien volvió a los archivos de Twitter para usar las propias palabras de Trump en su contra.

”No puedo creer que los republicanos estén ampliando el techo de la deuda. ¡Soy republicano y me da vergüenza!”, tuiteó trump, en una publicación de enero de 2013, al comienzo del segundo mandato del Presidente Barack Obama.

Musk, de 53 años, lo volvió a publicar en X, y agregó el comentario: “Palabras sabias”. También compartió un tuit de Trump de julio de 2012, que decía: “Ningún miembro del Congreso debería ser elegible para la reelección si el presupuesto de nuestro País no está equilibrado... ¡los déficits no se permiten!”.

”¡Estoy totalmente de acuerdo! ¿Dónde está el hombre que escribió estas palabras?”, se preguntó Musk en una publicación posterior. “¿Lo reemplazó un doble?”, añadió Musk en X.

Las acciones de Tesla cerraron este 5 de junio en la Bolsa de Valores de Nueva York con una baja de 14.27 por ciento, a 284.68 dólares, con lo que perdió alrededor de 150 mil millones de dólares en capitalización de mercado.