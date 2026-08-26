Trump amaga con dar una lección a Canadá tras romperse negociaciones comerciales

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llegó el momento de enseñarle a Canadá que ya no puede seguir con su conducta comercial, declaración emitida días después de la ruptura de las negociaciones entre ambos países y del intercambio de aranceles entre las dos economías vecinas.

Trump expresó esa postura durante una entrevista con el comunicador Glenn Beck, en la que sostuvo que su administración tenía cerrado un entendimiento con el Gobierno canadiense.

“Tenía un acuerdo, que era un acuerdo bastante bueno”, declaró.

En la misma conversación, minimizó la dependencia comercial respecto a su vecino del norte.

Señaló que Canadá no ofrece bienes indispensables para su país y que, si bien algunos productos generarían molestias por su ausencia, podrían obtenerse en otros mercados.

“Es hora de enseñarle a Canadá que ya no puede seguir haciendo esto”, puntualizó.

La escalada arancelaria comenzó el 22 de agosto, cuando el Gobierno de Estados Unidos impuso gravámenes de 50 por ciento a importaciones canadienses valuadas en 20 mil millones de dólares, medida adoptada tras el fracaso de las conversaciones bilaterales.

El Gobierno de Canadá respondió el día 25 de agosto con aranceles de represalia de hasta 50 por ciento sobre cientos de productos estadounidenses, además de poner en marcha apoyos para empresas y trabajadores afectados por el conflicto comercial.

Las tarifas canadienses entrarán en vigor el 8 de septiembre de 2026 y se aplicarán en tres niveles de 50, 25 y 15 por ciento sobre alrededor de 700 productos procedentes de Estados Unidos, con un impacto sobre importaciones anuales por unos 20 mil millones de dólares, cifra equivalente al valor de las exportaciones canadienses gravadas por Washington, en un esquema de igualación dólar por dólar.

La medida de mayor peso consiste en duplicar hasta 50 por ciento los aranceles al acero y al aluminio estadounidenses.

El listado abarca desde rollos de papel aluminio para uso doméstico hasta locomotoras ferroviarias y puentes de acero.

Los sectores alcanzados incluyen ropa, productos forestales, herramientas y electrónicos, entre ellos teléfonos inteligentes, así como electrodomésticos como lavavajillas, lavadoras y estufas. La relación también contempla una amplia variedad de pescados frescos y congelados.

El endurecimiento simultáneo de las tarifas por ambas partes coloca la relación comercial entre las dos economías en su punto de mayor tensión desde el inicio de las negociaciones, sin que hasta el momento se haya anunciado el reinicio de las conversaciones.