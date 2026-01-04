Trump amaga con intervención militar en Colombia y asegura que cárteles controlan México

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, afirmó que su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo “tiene algo de miedo” ante las organizaciones criminales que operan en México, además de respaldar públicamente una posible acción militar contra el Gobierno de Colombia.

Durante una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, el mandatario estadounidense realizó declaraciones respecto a la situación de seguridad en América Latina. Trump aseguró ante los medios de comunicación que los cárteles de la droga ejercen control sobre el territorio mexicano. “Les guste o no, los cárteles controlan el país”, sentenció el titular del Ejecutivo de EU.

Respecto a la Administración de Sheinbaum Pardo, Trump insistió en que la mandataria nacional muestra temor frente a dichos grupos delictivos. Estas declaraciones se suman a presiones previas emitidas por la Casa Blanca en torno a la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal de México y la exigencia de una mayor contención del narcotráfico en la frontera común.

En la misma intervención, el presidente estadounidense dirigió amenazas directas contra la Administración de Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Trump calificó a Petro Urrego como “un hombre enfermo” y lo acusó de participar en la producción y venta de cocaína hacia Estados Unidos. “No va a estar haciéndolo mucho tiempo”, advirtió.

Al ser cuestionado por la prensa sobre si Estados Unidos llevaría a cabo una operación militar en territorio colombiano, Trump respondió: “Suena bien para mí”. El mandatario agregó que “Colombia también está muy enferma”, sugiriendo una intervención directa similar a las estrategias de seguridad extraterritoriales recientes.

El contexto de estas declaraciones ocurre después de que fuerzas estadounidenses realizaran una operación en la que capturaron a Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, quien fue trasladado a la ciudad de Nueva York, para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, ante tribunales federales de EU.