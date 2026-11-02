Trump amaga con vetar leyes si demócratas ganan el Congreso

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que recurriría de forma sistemática al veto presidencial si el Partido Demócrata obtiene el control del Congreso en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026. Las declaraciones aparecieron en un fragmento de la entrevista que concedió a la columnista Miranda Devine, difundido ese día en el programa Sunday Morning Futures, de Fox News.

“Bueno, si eso pasa, supongo que me convertiré en Mr. Veto. No voy a dejarlos pasar”, dijo Trump en el adelanto. El mandatario añadió que la estrategia terminaría por forzar negociaciones con los legisladores demócratas: “Estarán enviando cosas hacia arriba, tú las vetas, y al final, después de un mes o dos de que todo sea vetado, vienen y hacen un trato”.

La entrevista completa se publicó el día 2 del mismo mes y año en Pod Force One, el podcast del diario New York Post que conduce Devine.

Las declaraciones constituyen un reconocimiento público del presidente respecto a la posibilidad de que el Partido Republicano pierda sus mayorías en ambas cámaras. El Partido Demócrata necesita tres escaños adicionales para controlar la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado siete contiendas se mantienen con márgenes estrechos, según los sondeos citados por el New York Post.

En otro fragmento de la misma entrevista, Trump se refirió a la posibilidad de buscar un nuevo mandato: “Me encantaría postularme de nuevo si tuviera la oportunidad, pero el lenguaje es muy exacto”, en alusión al texto de la Constitución de Estados Unidos.

El 1 de noviembre de 2026, el presidente encabezó actos de campaña en Kansas e Iowa, dos estados de tradición republicana. Devine escribió en su columna que Trump realizó 26 mítines durante el mes previo a los comicios.

Durante su primer mandato, el Partido Demócrata ganó la Cámara de Representantes en 2018 y la mantuvo los últimos dos años del periodo. En esa etapa, el entonces presidente vetó diversas iniciativas, entre ellas resoluciones sobre poderes de guerra aprobadas en 2020. Para revertir un veto presidencial se requiere el voto de dos terceras partes de ambas cámaras.

Las elecciones intermedias se celebrarán el 3 de noviembre de 2026 y renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.