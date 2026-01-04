Trump amenaza a Delcy Rodríguez y condiciona cooperación a control petrolero en Venezuela

Donald Trump advirtió este domingo que Delcy Rodríguez Gómez, Presidenta interina de Venezuela, pagará un precio muy alto si no coopera con Estados Unidos, luego de que fuerzas de dicho país capturaron a Nicolás Maduro Moros.

La advertencia se produjo mientras seis países, entre ellos México, rechazaron la intención estadounidense de controlar el petróleo venezolano.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas en las primeras horas del 3 de enero, bombardearon objetivos militares y se llevaron a Maduro Moros y a su esposa para enfrentar cargos en Nueva York.

Trump declaró a la revista The Atlantic que Rodríguez Gómez pagaría un precio mayor que el de Maduro Moros si no actúa correctamente.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó su disposición a trabajar con el actual Gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las reservas petroleras venezolanas.

El Tribunal Supremo de Venezuela y mandos militares confirmaron a Rodríguez Gómez como Presidenta interina. Tras la incursión estadounidense, la otrora vicepresidenta adoptó un tono desafiante y afirmó que Maduro Moros era el único líder legítimo del país.

“Estamos listos para defender nuestros recursos naturales”, aseguró.

Trump anunció que empresas petroleras estadounidenses se encargarán de restablecer la industria petrolera venezolana.

“Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes de cualquier parte del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la maltrecha infraestructura petrolera, y empiecen a ganar dinero para el país”, dijo en conferencia en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

El Mandatario agregó que parte de las ganancias irá a Estados Unidos como reembolso por daños causados.

Trump, quien ha hecho campaña contra el cambio de régimen, defendió la intervención.

“Reconstruir y cambiar de régimen -como se le quiera llamar- es mejor que lo que tienen ahora mismo. Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela”, declaró.

El Presidente de EU describió a Venezuela como un país fallido y un desastre en todos los sentidos.

Venezuela posee las mayores reservas petroleras del mundo, con un estimado de 303 mil millones de barriles de crudo, cantidad que supera en más de seis veces las de Estados Unidos, estimadas en 45 mil millones de barriles.



Sies países rechazan control de petróleo venezolano

Seis países, México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España, emitieron un comunicado conjunto este 4 de enero para rechazar la acción militar y la intención de controlar recursos petroleros.

“Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”, señalaron.

Los países firmantes consideraron que la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas.

“Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, advirtieron.

Los países que rechazaron la intervención hicieron un llamado al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de mecanismos multilaterales para contribuir a la desescalada de tensiones y preservación de la paz regional.

Reafirmaron que América Latina y el Caribe debe preservarse como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención.



EU no asumirá un rol directo en el Gobierno de Venezuela, afirma Marco Rubio

El titular del Departamento de Estado de EU, Marco Antonio Rubio García, sugirió que Estados Unidos no asumirá un papel cotidiano en el Gobierno de Venezuela más allá de aplicar el bloqueo petrolero existente.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, declaró en el programa Face the Nation de CBS News.

Rubio García aseguró que si los líderes venezolanos no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión.

El titular del DOS describió el despliegue de tropas como una opción que Trump no puede descartar públicamente, aunque consideró una obsesión de la opinión pública.

Rubio García enfatizó que la misión estadounidense es diferente a las intervenciones en Libia, Irak o Afganistán.

“No sólo nos enfrentamos al régimen, nos enfrentamos a lo que constituye una amenaza para los intereses estadounidenses”, añadió.