Trump amenaza a Sheinbaum con imponer 25% de aranceles a exportaciones mexicanas

Donald Trump dijo este lunes que informaría a la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la imposición de un arancel del 25 por ciento a exportaciones de México hacia Estados Unidos si ella no atendía los cruces ilegales y el tráfico de drogas en la frontera entre ambos países.

“Tenemos una nueva presidenta en México. Supuestamente una mujer muy agradable, dicen, yo no la conozco. Y voy a informarle desde el primer día o mucho antes, que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país voy a imponer un arancel del 25 por ciento a todo lo que mandan a Estados Unidos”, dijo Trump durante un mitin llevado a cabo en Raleigh, Carolina del Norte.

“Si eso no funciona, los subiré al 50, y si eso no funciona los aumentaré al 75 para los tipos duros, y los subiré al 100 [...] La razón por la que no lo he hecho [comunicar dicha amenaza a Sheinbaum] es porque ustedes son los primeros en saberlo. Felicidades, Carolina del Norte”, enfatizó el candidato presidencial republicano, durante el último día antes de la elección estadounidense.

Me pronunciaré por elección de Estados Unidos hasta final del proceso: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que no se manifestará sobre un resultado en las elecciones de Estados Unidos hasta que culmine todo el proceso.

n la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dejó en claro que se respetará la decisión que tome el pueblo de Estados Unidos este martes 5 de noviembre.

“Primero, lo hemos mencionado, nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos, a quien el pueblo de Estados Unidos elija vamos a trabajar conjuntamente”, argumentó.

“Vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado o posteriormente y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos”, dijo.

“No nos vamos a manifestar, no decidir, sino a manifestar, hasta que no se termine todo el proceso electoral, así debe ser, así lo hizo en su momento el Presidente López Obrador, y es la misma actitud que debe tomar el Gobierno de México, va a ser de esa manera”, puntualizó.

“Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos ya en contacto con el próximo presidente o presidenta”, finalizó.