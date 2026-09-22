Trump amenaza con aniquilar a Irán y usar la fuerza en Latinoamérica

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante la Asamblea General que tiene que decidir si “aniquilar” a Irán, y amenazó con usar la fuerza militar en América Latina si Estados Unidos ve peligrar sus intereses.

“¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande de lo que jamás ha sido?”, dijo al describir la disyuntiva que, según él, tenía ante sí. “¿O debería aniquilar la República Islámica y hacerlo rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países? ¿Debería enviarlos al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza alguna de grandeza futura ni de generaciones venideras?”

El Presidente estadounidense, el segundo en intervenir por ser el País anfitrión, defendió también sus operaciones militares en Venezuela, ante la mirada de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que encabezaba su delegación.

“Nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”.

Sobre Cuba, Trump dijo que es “un Estado absolutamente fallido”. “Está fracasando como nunca y acabará cayendo. Marco Rubio (el Secretario de Estado) está llevando a cabo una negociación”. La delegación cubana abandonó la sala ante estas palabras.

En defensa de sus ataques con drones contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, Trump sostuvo que “los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental” y al igual que el grupo terrorista “deben ser asesinados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación”.

El Presidente estadounidense reivindicó que él “hace la paz” mientras otros solo hablan de ella y afirmó afirmó que va a “seguir intentando poner fin a la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania”.

En cuanto al acuerdo con Dinamarca sobre Groenlandia, que se firmará oficialmente poco después de su discurso, dijo que “otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las necesidades de ese territorio”.

Aseguró que Estados Unidos construirá dos bases militares “muy importantes” en Groenlandia.

Sobre otro de los grandes centrales en esta Asamblea, Trump afirmó que rechazaría cualquier propuesta de un “plan globalista” para regular la “inteligencia artificial”.

Además, hizo un llamamiento improvisado a los líderes mundiales para que denominaran a esta tecnología “superinteligencia” o “SI”, en lugar de “IA”.

“Quien gane en materia de IA, quien gane en superinteligencia, ganará. Y ahora mismo llevamos una gran ventaja sobre China y sobre todos los demás. Y vamos a mantener esa ventaja”, concluyó