Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene caravana migrante

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con duplicar de inmediato los aranceles a México si el Gobierno federal no detiene a los integrantes de una caravana migrante que avanza hacia territorio estadounidense.

El Mandatario difundió la advertencia en su red social Truth Social y sostuvo que esos migrantes no serán aceptados en su país.

En la publicación, Trump escribió “¡Aquí vamos otra vez!” y afirmó que México debe detener de inmediato a los migrantes, pues de no hacerlo los aranceles al país serán duplicados también de forma inmediata.

El texto alude a la Gobernadora de Texas, a quien describe como muy liberal y recién llegada al cargo, y menciona a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a los que señaló como ya informados.

“No habrá clemencia”, advirtió al cerrar el mensaje.

La caravana está integrada por unas mil 500 personas, en su mayoría originarias de Centroamérica, que partieron el 10 de noviembre de Tapachula, Chiapas, ciudad cercana a la frontera con Guatemala.

Según el despacho de la agencia Reuters, los integrantes del grupo esperan que el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos abra vías para vivir y trabajar en ese país.

Los legisladores del nuevo Congreso estadounidense asumirán sus cargos hasta enero de 2027, por lo que las reglas migratorias vigentes no se modificarán antes de esa fecha.

Integrantes de la caravana pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que les permita avanzar hacia el norte.

El mensaje no da el nombre del gobernador de Texas al que se refiere.

El 3 de noviembre de 2026, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al Gobernador republicano Greg Abbott en la elección estatal, resultado que puso fin a tres décadas de control republicano en la Gubernatura y la convirtió en la primera latina que encabezará esa entidad.

Hinojosa tomará posesión en enero de 2027.

El esquema arancelario vigente se fijó el 24 de julio de 2026, cuando entraron en vigor nuevos gravámenes de Estados Unidos para 60 economías, entre ellas la mexicana.

Ese día, Sheinbaum Pardo explicó que los productos que cumplen las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá conservan arancel cero, con las excepciones conocidas para vehículos, acero y aluminio, mientras que los bienes fuera del tratado enfrentan un gravamen de 10 por ciento.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, informó que más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas seguía protegido por el acuerdo comercial.

Los aranceles aplicados con base en la Sección 232 alcanzan 50 por ciento en metales, sin importar si el producto califica bajo el T-MEC.

Las advertencias arancelarias ligadas a la migración tienen antecedentes en la relación bilateral.

En 2019, Trump anunció aranceles que comenzarían en 5 por ciento en junio y subirían hasta 25 por ciento en octubre si México no reducía el flujo migratorio.

En noviembre de 2024, Sheinbaum Pardo respondió a una amenaza similar con una carta en la que advirtió que “a un arancel vendrá otro en respuesta” y citó una reducción de 75 por ciento en los encuentros diarios de migrantes en la frontera, con base en cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En febrero de 2025, el Gobierno estadounidense suspendió por un mes los aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas, mientras la Mandataria nacional enviaba 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera.

Hasta la publicación de esta información no se registró una respuesta oficial de la Presidenta de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la SE a la publicación de Trump.