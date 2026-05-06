Trump amenaza con operación terrestre en México si no ataca al narco

El Presidente Donald Trump aseguró este 6 de mayo que si el Gobierno de México no cumple con la labor de atacar el tráfico de drogas por vía terrestre, Estados Unidos ejecutará el trabajo de forma unilateral, tal como lo hizo con los bombardeos contra embarcaciones con presunta droga en el Caribe y el Pacífico.

Trump realizó estas declaraciones durante un evento para conmemorar el Día de las Madres, celebrado en la Casa Blanca, donde estuvo rodeado de madres de militares y presumió los resultados de la ofensiva naval estadounidense contra el narcotráfico.

“El tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 por ciento, y ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla”, asentó.

Sobre la posibilidad de actuar sin la anuencia de México, advirtió que si otros países “no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.

Este mismo miércoles, la Casa Blanca publicó la edición 2026 de la Estrategia Antiterrorismo de Estados Unidos en la que el Gobierno estadounidense advirtió estar listo para tomar acciones unilaterales contra los cárteles del narcotráfico en el continente americano, en especial en aquellos países cuyos gobiernos sean considerados “cómplices” de dichas organizaciones.

Los bombardeos que Trump reivindicó como exitosos han dejado más de 190 personas muertas desde mediados de 2025, cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzaron a atacar embarcaciones con presunta droga en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental.

Dichas acciones generaron una crisis diplomática con México, que rechazó en múltiples ocasiones las operaciones unilaterales estadounidenses y exigió que se respetaran los protocolos bilaterales de coordinación marítima.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado de forma reiterada las ofertas del Presidente Trump para enviar tropas militares estadounidenses a territorio mexicano y combatir directamente a los cárteles del narcotráfico.

En distintas ocasiones, subrayó que la soberanía de México no es negociable y que la colaboración con Estados Unidos se daría únicamente bajo el principio de coordinación sin subordinación.

La Casa Blanca no precisó los alcances operativos de la mencionada “fase terrestre” ni aclaró si implicaría acciones en territorio mexicano.

No obstante, el documento de la Estrategia Antiterrorismo 2026 deja abierta la puerta para operaciones unilaterales en países que el Gobierno de Estados Unidos considere que incumplen sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico o cuyos gobiernos actúen como cómplices de organizaciones delictivas.