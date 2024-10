El ex Presidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano la Presidencia de Estados Unidos, aseguró, que de regresar a la Casa Blanca en 2025, tomaría una acción militar en contra de las operaciones de los grupos del crimen organizado en México, ante el poderío de su arsenal y las muertes por drogas que provocaban en Estados Unidos.

Cuestionado durante una entrevista respecto al hallazgo de artefactos explosivos, granadas y bloqueadores de señales en diversas áreas de frontera con México y presuntamente usados por grupos del crimen organizado, Trump afirmó que la respuesta del Gobierno de Estados Unidos debería ser de carácter militar.

“Necesitamos una operación militar. Estas personas [los narcotraficantes en México] se han vuelto ya militares, son muy ricas. Tienen mucho dinero. Probablemente, se encuentran entre las personas más ricas del mundo. Son muy ricos y muy malvados”, insistió.

“La gente está muriendo a niveles nunca vistos por envenenamiento con fentanilo. Y está llegando través de la frontera, viene de China, y cruza a través de la frontera, y vamos a detenerlo. Vamos a hacer lo que sea necesario. Así que vamos a tener que emprender alguna acción militar”, enfatizó.

“Siempre dicen que son 100 mil, 200 mil [muertos al año]. Son más de 300 mil personas las que están siendo asesinadas por el fentanilo y las drogas que cruzan la frontera. Vamos a hacer algo al respecto. Es como tener una guerra grande. Ni siquiera una [guerra] pequeña”, aseguró.

El 1 de octubre, JD Vance, candidato del Partido Republicano a Vicepresidente, sugirió que los cárteles mexicanos del narcotráfico eran en realidad las fuentes de la mayor parte de las armas de fuego ilegales usadas en crímenes en Estados Unidos.

Durante un debate contra el candidato del Partido Demócrata a la Vicepresidencia, Tim Walz, aseguró que la presencia de armas de fuego ilegales había crecido durante la administración del Presidente Joe Biden, ante lo que consideró como laxos los esfuerzos para controlar la frontera con México.

“Hay algo que realmente me molesta y me preocupa sobre esta epidemia de violencia: la gran mayoría, cerca del 90 por ciento, según algunas de las estadísticas que he visto, de la violencia por armas de fuego que se comete en este país es con armas de fuego obtenidas ilegalmente”, acusó Vance, quien también acusó directamente a los cárteles mexicanos y de paso a la candidata demócrata Kamala Harris.

“Y ya que estamos en ese tema: sabemos que gracias a las fronteras abiertas de Kamala Harris hemos visto un flujo masivo en la cantidad de armas ilegales, traficadas por los cárteles de la droga mexicanos. Así que esa cifra, la cantidad de armas ilegales en nuestro país, es mayor hoy que hace 3 años y medio”, dijo.