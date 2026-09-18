Trump anuncia acuerdo para dar a EU control permanente sobre seguridad en Groenlandia

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su Gobierno firmó un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorgaría a Washington el control permanente de la seguridad de la isla ártica.

Los gobiernos danés y groenlandés confirmaron el pacto, aunque precisaron que su firma aún no se concretó.

“Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras preocupaciones. ¡No tendrá ningún costo para Estados Unidos!”, escribió Trump en su cuenta en la red social Truth Social.

Las versiones de las partes presentaron una diferencia respecto al estado del acuerdo. Mientras Trump afirmó que el documento ya estaba firmado, los gobiernos de Dinamarca y de Groenlandia difundieron un comunicado conjunto en el que señalaron que la firma se realizaría en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

“Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos prevén firmar la próxima semana un acuerdo que refuerce la seguridad en el Ártico y la región del Atlántico Norte”, indicó el texto oficial.

Según el mismo comunicado, el pacto no entrará en vigor de manera inmediata, ya que primero deberá superar los trámites parlamentarios necesarios en los países involucrados.

Jens-Frederik Nielsen, Presidente del Gobierno de Groenlandia, sostuvo que el acuerdo resultará beneficioso para la isla. Por su parte, Mette Frederiksen, Primera Ministra de Dinamarca, destacó que el instrumento reconocería la soberanía danesa y el derecho de los groenlandeses a decidir su futuro.

“Me complace que exista la perspectiva de alcanzar un buen acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos. Un acuerdo que refuerce nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte y que, por tanto, sea también positivo para la OTAN y Europa. Y un acuerdo que, al mismo tiempo, reconozca la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”, declaró Frederiksen.

La postura de Copenhague contrastó con los términos empleados por Trump, quien habló de un control “permanente” no solo sobre la seguridad, sino sobre “todas las demás necesidades” de Groenlandia, territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca y cuya posesión el Mandatario estadounidense ha manifestado su interés en adquirir.

La firma del acuerdo durante la Asamblea General de la ONU y su posterior aprobación parlamentaria definirán el alcance final del pacto de seguridad entre los tres gobiernos.