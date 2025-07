Trump anuncia arancel de 30% a México por narcotráfico; Sheinbaum responde con negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que impondría un arancel de 30 por ciento a los productos mexicanos exportados a ese país, a partir del 1 de agosto de 2025, debido a lo que calificó como insuficiencia del Gobierno mexicano en el combate contra los cárteles del narcotráfico.

La medida, difundida a través de una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea que el nuevo arancel aplicaría a todas las mercancías mexicanas, sin precisar si quedarían exentas aquellas sujetas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Trump aseguró que México no ha logrado detener a los grupos criminales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Según el mandatario estadounidense, los productos ya enfrentaban desde marzo un arancel del 25 por ciento si eran exportados fuera del régimen del T-MEC. El nuevo arancel, agregó, se sumaría a tarifas sectoriales impuestas previamente a bienes como acero, aluminio, automóviles y, recientemente, al cobre.

“A partir del 1 de agosto de 2025, aplicaremos a México un arancel del 30% a los productos mexicanos enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales”, escribió Trump en el documento firmado el 11 de julio de 2025. “Si México logra desafiar a los cárteles y detener el flujo de fentanilo, consideraremos ajustar esta carta”, añadió.

El Gobierno de México, mediante un comunicado conjunto de las secretarías de Economía (SE) y de Relaciones Exteriores (SRE), respondió que no está de acuerdo con la imposición del nuevo arancel y consideró que representa un “trato injusto”. Indicó que ya se encuentra en negociaciones bilaterales con el Gobierno estadounidense para evitar la entrada en vigor de dichas tarifas.

El mismo 11 de julio de 2025, una delegación mexicana integrada por representantes de la SE, la SRE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Energía (Sener), sostuvo una reunión con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

En ese encuentro, según el comunicado oficial, las autoridades estadounidenses informaron que todos los países recibirían cartas firmadas por Trump estableciendo nuevos aranceles a partir del 1 de agosto. Las dependencias mexicanas señalaron que el tema sería abordado en una mesa de trabajo permanente binacional que comenzaría labores de forma inmediata.

“Resulta muy relevante haber establecido desde el 11 de julio la vía y el espacio necesarios para resolver cualquier posibilidad de que entren en vigor nuevos aranceles el 1 de agosto”, indicaron las dependencias federales.

El Gobierno federal adelantó que buscará una solución antes del inicio de la vigencia del arancel anunciado por Trump, con el objetivo de proteger tanto a las empresas como a los empleos ubicados en ambos lados de la frontera.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA MISIVA DE TRUMP A SHEINBAUM:

LA CASA BLANCA

WASHINGTON

11 de julio de 2025

Su Excelencia

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

Ciudad de México

Estimada señora Presidenta:

Es un gran honor para mí enviarle esta carta, ya que demuestra la fortaleza y el compromiso de nuestra relación comercial, así como el hecho de que los Estados Unidos de América han acordado continuar trabajando con México. A pesar de nuestra sólida relación, usted recordará que Estados Unidos impuso aranceles a México para enfrentar la crisis del fentanilo en nuestra nación, causada en parte por la falta de acción de México para detener a los cárteles, compuestos por algunas de las personas más despreciables que hayan caminado sobre la Tierra, quienes han estado inundando nuestro país con estas drogas. México ha estado ayudándome a asegurar la frontera, PERO lo que México ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un patio de juegos del narcotráfico. ¡Obviamente, no puedo permitir que eso ocurra! A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a México un arancel del 30% sobre los productos mexicanos enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales. Las mercancías transbordadas para evadir aranceles más altos estarán sujetas a ese arancel más elevado. Como usted sabe, no habrá arancel si México, o las empresas dentro de su país, deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para que las aprobaciones se otorguen de forma rápida, profesional y rutinaria -en otras palabras, en cuestión de semanas.

Si por alguna razón usted decide aumentar sus aranceles, entonces cualquier porcentaje que elija será sumado al 30% que nosotros cobraremos.

También debo mencionar que el flujo de fentanilo no es el único desafío que enfrentamos con México, que mantiene muchas políticas arancelarias y no arancelarias, así como barreras comerciales, las cuales provocan déficits comerciales insostenibles para Estados Unidos. ¡El déficit comercial representa una grave amenaza para nuestra economía y, en efecto, para nuestra seguridad nacional!

Si México logra enfrentar con éxito a los cárteles y detener el flujo de fentanilo, consideraremos hacer un ajuste a esta carta. Estos aranceles pueden modificarse, al alza o a la baja, dependiendo de nuestra relación con su país. Nunca se decepcionará de los Estados Unidos de América.

¡Gracias por su atención a este asunto!

Con mis mejores deseos, soy,

Atentamente,

Donald J. Trump

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA