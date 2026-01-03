$!Trump anuncia captura de Maduro tras ataque militar en Venezuela

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este 3 de enero de 2026 la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, tras un despliegue militar a gran escala en territorio de Venezuela. El operativo, que incluyó bombardeos con misiles y el uso de aeronaves en la capital, Caracas, resultó también en la detención de la esposa del mandatario, Cilia Adela Flores de Maduro, y el traslado de ambos fuera del país sudamericano.
La ofensiva comenzó alrededor de las 02:00 horas locales con al menos siete explosiones registradas en Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. El ataque provocó cortes de energía eléctrica en diversas zonas de la capital y el incendio de un hangar en una base militar. Ante la actividad bélica, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos prohibió de inmediato el tránsito de vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, declaró Donald Trump a través de la red social Truth Social. El titular del Poder Ejecutivo Federal estadounidense anunció además que ofrecerá una conferencia de prensa este mismo sábado en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Florida, para detallar los alcances del operativo.
Previo a su captura, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial donde rechazó lo que calificó como una “gravísima agresión militar” contra objetivos civiles y militares. Ante la incursión, Maduro Moros ordenó la implementación de un decreto de “Estado de Conmoción Exterior” y el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación. No obstante, fuentes de inteligencia y medios como CBS y The New York Times confirmaron que los bombardeos fueron ordenados directamente por la Administración Trump.
La intervención ocurre en un contexto de máxima tensión, dado que Maduro Moros enfrenta acusaciones por narcoterrorismo en Estados Unidos. Donald Trump mantuvo durante meses una campaña de presión que incluyó el despliegue de fuerzas navales en el Mar Caribe desde agosto de 2025 y un ataque previo con drones operado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la semana anterior a estos hechos.
Respecto a la reacción internacional, el Presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, solicitó la reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por su parte, el ex Presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, condenó el bombardeo al considerarlo una violación a la soberanía venezolana. Se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica de los detenidos y el estatus del Gobierno en Caracas.