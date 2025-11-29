Trump anuncia cierre del espacio aéreo ‘sobre y alrededor’ de Venezuela en medio de maniobras militares

El mensaje, difundido en sus redes sociales Truth Social y X, se suma al despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye miles de efectivos y su mayor portaaviones de guerra.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó este sábado tras el anuncio del Presidente Donald Trump, quien declaró que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela permanecerá cerrado “por completo”.

Aunque Trump no tiene autoridad sobre el espacio aéreo venezolano, su advertencia podría disuadir a aerolíneas internacionales de operar en la región. De hecho, compañías como Iberia, Air Europa, Latam, Avianca, TAP, Plus Ultra y Turkish Airlines ya suspendieron vuelos hacia Venezuela tras una alerta de la FAA, que recomendó precaución por el incremento de la actividad militar.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) respondió con firmeza, otorgando 48 horas a las aerolíneas para retomar operaciones bajo amenaza de retirar sus derechos de tráfico. Al no cumplir, el organismo revocó permisos a varias compañías, reduciendo en un 24.7 por ciento el número de vuelos semanales hacia y desde Venezuela. Miles de pasajeros quedaron varados tanto en el país como en el extranjero.

Mientras tanto, la estatal Conviasa mantiene rutas hacia México, Colombia, Panamá, Perú, Cuba, Curazao, San Vicente y las Granadinas, Barbados, además de destinos lejanos como China y Rusia.

El anuncio de Trump llega en un contexto de mensajes contradictorios. Días antes, el mandatario había amenazado con iniciar operaciones terrestres contra “narcotraficantes” en Venezuela, pero también sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro, en la que se habría discutido la posibilidad de un encuentro en persona.

La tensión se agrava tras la designación del Departamento de Estado que clasifica a Maduro como líder del Cártel de los Soles, considerado “organización terrorista”, lo que otorga a las fuerzas estadounidenses mayores facultades para actuar. Caracas rechazó categóricamente la acusación, mientras figuras como Diosdado Cabello la calificaron de “invención”.

Medios estadounidenses advierten que el cierre del espacio aéreo podría ser preludio de bombardeos, con posibles objetivos en instalaciones vinculadas al narcotráfico e incluso infraestructuras petroleras, lo que aumentaría la presión sobre el gobierno venezolano.