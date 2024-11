Trump anuncia que Tom Homan será ‘zar de la frontera’

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del domingo 10 de noviembre que Tom Homan, ex director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fungirá como el “zar de la frontera” en su próximo Gobierno.

“Me complace anunciar que el ex director de ICE e incondicional del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump, a cargo de las fronteras de nuestra nación (“El Zar de la Frontera”), incluidas, entre otras, las frontera sur, la frontera norte, toda la Seguridad Marítima y Aérea”, escribió en su red social Truth Social.

“Conozco a Tom desde hace mucho tiempo, y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Asimismo, Tom Homan estará a cargo de toda la Deportación de Extranjeros Ilegales a su país de origen. Felicitaciones a Tom. No tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y tan esperado”, abundó Trump sobre el nombramiento, que no requeriría confirmación del Senado.

Durante una entrevista en el programa “Sunday Morning Futures”, transmitido en la cadena Fox News, Homan afirmó que no se emplearía al Ejército para localizar y detener a inmigrantes ilegales en el país, y que el ICE procedería a implementar los planes de Trump de una manera “humana”.

“Va a ser una operación bien dirigida y planificada, llevada a cabo por los hombres de ICE. Los hombres y mujeres de ICE hacen esto a diario. Son buenos en ello [...] Cuando salgamos, vamos a saber a quién estamos buscando. Muy probablemente sabremos dónde van a estar, y se hará de manera humana”, indicó Homan.

El 9 de noviembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que el equipo del Presidente electo aceleró la preparación de los planes para cumplir su promesa de deportaciones masivas.

Según el citado rotativo, los colaboradores que iniciaría el 20 de enero de 2025 también analizaban una declaración de emergencia nacional para usar recursos, bases y elementos militares, para detener y expulsar a los migrantes, así como retomar la construcción del muro fronterizo.

El WSJ precisó que los colaboradores de Trump empezarían por deportar migrantes que se encontraran sin documentos y que habían recibido órdenes de expulsión, quienes sumarían 1.3 millones.

Otro cambio implementado por el segundo Gobierno de Trump sería revocar la política del Presidente Joe Biden, de no perseguir a los inmigrantes indocumentados que no habían cometido delitos.

“Están planeando entablar negociaciones agresivas con México para revivir la política de ‘Quédate en México’”, señaló el WSJ, que, sin embargo, enfatizó que los planes todavía estaban en proceso de cambio.

Según el diario, se estimaba que 8 millones de inmigrantes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos durante la Administración encabezada por Biden. No obstante, no se sabían con precisión cuántas personas vivían ilegalmente en dicho país, debido a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estimó que la población sería de unos 11 millones en el 2022, aunque era probable que la cifra hubiera aumentado desde entonces.

“Como primer paso, los asesores de Trump están discutiendo emitir una declaración de emergencia nacional en la frontera en su primer día en el cargo, lo que su equipo cree que le permitiría transferir dinero del Pentágono para pagar la construcción del muro y ayudar con la detención y deportación de migrantes. Pero la legalidad de tal medida no está clara”, dijo el WSJ.

“Una emergencia nacional, creen los asesores de Trump, también desbloquearía la capacidad de usar bases militares para la detención de inmigrantes y aviones militares para las deportaciones. Si Trump hace realidad incluso una fracción de su visión -se ha comprometido a llevar a cabo la deportación masiva más grande en la historia estadounidense-, el 45 y pronto 47 presidente podría enviar ondas de choque a través de la economía y trastocar las vidas de millones de migrantes y sus familias que han llamado a Estados Unidos su hogar durante años”, explicó el diario.