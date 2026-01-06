Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EU

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a su país, recurso que afirmó controlaría personalmente para garantizar su uso en beneficio de ambas naciones.

Trump difundió el anuncio en su plataforma Truth Social donde detalló que el crudo venezolano sería vendido a precio de mercado y que el dinero generado quedaría bajo su supervisión directa. “Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a Estados Unidos de América”, escribió el mandatario republicano.

El Presidente estadounidense agregó que este petróleo se vendería a su precio de mercado, y precisó que controlaría esos recursos económicos como presidente de Estados Unidos para asegurar que se utilizaran “en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

Trump instruyó a Christopher Allen Wright, titular del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), para ejecutar el plan de inmediato. Wright, quien asumió el cargo de secretario de Energía el 4 de febrero de 2025, es ingeniero y empresario estadounidense especializado en el sector petrolero y fundador de Liberty Energy, la segunda mayor empresa de fracturación hidráulica en América del Norte.

Según Trump, el crudo venezolano será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. El anuncio se produjo tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, en una operación militar que el presidente Trump describió como un “ataque a gran escala” contra Venezuela. Maduro Moros y su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, fueron detenidos durante la madrugada en el Fuerte Tiuna, ubicado en el suroeste de Caracas, y posteriormente trasladados a Estados Unidos.

Tras la detención de Maduro Moros, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asumiera de forma interina las funciones presidenciales para garantizar la continuidad administrativa. Rodríguez Gómez juró el cargo de presidenta encargada de Venezuela el 6 de enero de 2026 ante la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo en la historia del país sudamericano.

El anuncio de Trump sobre el petróleo venezolano se enmarca en la promesa del presidente estadounidense de que empresas petroleras de su país invertirían miles de millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana. En declaraciones previas, el mandatario republicano afirmó que las grandes compañías petroleras estadounidenses entrarían al país caribeño para reparar la deteriorada infraestructura y comenzar a generar ingresos para la nación.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con aproximadamente 303.000 millones de barriles, lo que representa cerca del 17,5 por ciento de las reservas mundiales, según datos del Boletín Estadístico Anual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 2024. Las mayores reservas se concentran en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde existen grandes depósitos de crudo pesado y extrapesado enterrados a mayor profundidad.