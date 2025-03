Trump anunciará este miércoles la imposición de aranceles para automóviles importados a EU

El Presidente Donald Trump podría anunciar este miércoles 26 de marzo la imposición de aranceles sobre automóviles importados en Estados Unidos, reveló la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

”El Presidente sostendrá una rueda de prensa hoy en la Oficina Oval a las 4 de la tarde [14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México], para anunciar aranceles para la industria automotriz”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, quien dijo, además, que Trump ofrecería más detalles del tema.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que el 2 de abril, cuando el Gobierno de Estados Unidos anunciaría aranceles de reciprocidad con todos los países del mundo, todo saldría de forma adecuada para México.

Durante la conferencia de prensa matutina señaló que su Gobierno tenía diversos planes, para lo que determinara el Gobierno encabezado por Trump.

“Frente a lo que pueda pasar el 2 de abril, pues tenemos ya distintos planes que lo hemos estado anunciando. Entonces esperemos particularmente que para el 2 de abril todo salga adecuadamente para beneficio de nuestro País y de los Estados Unidos”, indicó.

“Y en general, pues en las negociaciones con ellos, mantener la soberanía de nuestro País, la fortaleza del pueblo de México, el proyecto de Nación y todo lo demás, ayudar a que puedan salir bien las cosas con respeto”, destacó.

Sheinbaum Pardo consideró que México había hecho todo lo que estaba a su alcance para evitar la imposición de aranceles, y pronosticó que México tendría una “situación de especial” por el T-MEC.

“Pero finalmente es una decisión del Presidente Trump, entonces hay que esperar qué dice el Presidente Trump, y a partir de ahí nosotros ya tenemos pues en uno u otro sentido, las decisiones que tomaríamos”, señaló.

“Hemos pasado por esto tres veces. Esta sería la tercera, la diferencia con las otras dos es que era exclusivamente para México y para Canadá, ahora es una decisión para todo el mundo y tiene que ver con una visión de la actual administración de los Estados Unidos, de proteger su economía”, añadió.

“Hemos hecho todo lo necesario en información y todo lo que se requiere para evitar que haya afectaciones, y si llega a haber una decisión que nos afecte de manera particular, pues nosotros ya estaremos tomando decisiones”, insistió.

Asimismo, apuntó que siempre estaba abierta la puerta para sostener una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos.

Además, recordó que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, viajó este miércoles 26 de marzo a Washington para reunirse de nueva cuenta con funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense.

“Yo mañana me voy a Washington de nuevo, porque estamos en el tema complejo de cuál va a ser el futuro del acomodo no político, sino económico con los Estados Unidos. México exporta más de un millón de vehículos a los Estados Unidos y hoy la discusión es qué futuro va a tener ese modelo. Es decir, México ha tenido éxito, somos un País que no exportaba vehículos y hoy somos el sexto exportador mundial creciendo, y si ven ustedes autopartes, todavía más”, dijo Ebrard durante la presentación de Taruk, el primer autobús eléctrico totalmente diseñado y fabricado en el país.

“¿Qué es la importancia del evento que nos congrega en esta visión? Nos ha dicho la Presidenta Sheinbaum que tenemos un Plan México que es nuestra carta de navegación para lo que venga. Entonces hay nacionalismos diferentes en el mundo y económicos, hay nacionalismos contra otros, el de nosotros no es contra nadie, es en pro de México. Esa es la diferencia y vamos a salir adelante, vamos a vencer”, enfatizó.

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, aseguró que México estaba listo para continuar las negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos.

“México llega preparado, México llega con un plan, yo considero que ahorita el equipo está enfocado en lo que tiene que hacer todo el Gabinete, de aquí al 2 de abril toca seguir con el diálogo”, comentó la empresaria.

El 25 de marzo, Sheinbaum Pardo expresó que la visita de Kristin Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional, no tenía relación con la imposición de aranceles y que se centraría en la “coordinación” en materia de seguridad.

“[La visita de Noem] no tiene ya que ver con el tema de los aranceles, es darle seguimiento a los acuerdos que tomamos en materia de seguridad”, afirmó.

“No es que vayamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del gabinete de seguridad”, reveló, quien también detalló que en la reunión también estarían presentes, a solicitud de Noem, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Omar García Harfuch y Juan Ramón de la Fuente Ramirez, secretarios de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Relaciones Exteriores, respectivamente.

Sheinbaum Pardo abundó que el encuentro formaba parte de la serie de acciones conjuntas de una reunión que tuvo el gabinete de seguridad mexicano con autoridades estadounidenses, en Washington, donde se acordaron “una serie de puntos”.

“Entonces vamos a dar seguimiento pues a esos acuerdos que se tomaron. Entonces aquí la vamos a recibir y vamos a estar en este proceso de coordinación”, aseveró.