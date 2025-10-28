Trump aplaza, nuevamente, la imposición de aranceles a México

El presidente estadounidense, Donald Trump confirmó el aplazamiento para imponer nuevos aranceles de Estados Unidos a México.

En una ronda de preguntas con la prensa a bordo del avión Air Force One, el magnate neoyorquino respondió que “me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien” con ella. “Recibimos muchos aranceles. Están pagando mucho dinero”, presumió.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, el 27 de octubre de 2025 que, el día sábado 25 del mismo mes y año, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para revisar el avance de las negociaciones respecto a las barreras no arancelarias reclamadas a México.

“Es importante esto: hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar una semana más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”, comentó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, lleva a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Acordamos hablarnos nuevamente en una semana porque prácticamente estamos ya cerrando este tema”, dijo la mandataria nacional, quien también explicó que el diálogo con Trump fue “muy breve” y se limitó al tema comercial, sin abordar los asuntos migratorios ni de seguridad.

“Solamente hablamos esencialmente del tema de lo comercial, y acordamos que sigan trabajando los equipos. Sobre migración o seguridad ya prácticamente no tocamos ese tema, tenemos un entendimiento”, señaló la presidenta mexicana.

Asimismo, Sheinbaum Pardo recordó que el plazo acordado entre ambos gobiernos para resolver las diferencias comerciales vencía el 1 de noviembre de 2025, por lo que se preveía una nueva comunicación. “En la próxima semana volveremos a hablar para cerrar definitivamente el acuerdo”, agregó la titular del Poder Ejecutivo Federal.