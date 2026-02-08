$!Trump arremete contra Bad Bunny por show del Super Bowl en el que exaltó a latinos; ‘es una afrenta a la grandeza de EU’, dice

El Presidente republicano, Donald Trump, calificó el espectáculo de medio tiempo del cantante Bad Bunny en el Super Bowl, como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y una “bofetada” a su país, luego de que en el evento el puertorriqueño exaltó la cultura latina.

“El espectáculo del descanso de la Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia“.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todos los rincones de Estados Unidos y del mundo”, publicó este domingo en su red social, Truth Social.