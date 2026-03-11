Trump asegura llevarse ‘muy bien’ con Sheinbaum, Lula y Petro pese a su ausencia en cumbre

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó mantener una buena relación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, a pesar de que los tres mandatarios no asistieron a la denominada Cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Florida.

Al ser cuestionado por un periodista sobre las razones por las que los tres líderes no habrían sido invitados al encuentro, Trump respondió sin precisar si las invitaciones fueron o no extendidas.

“Creo que los invitaron. Quizás no vinieron. Me llevo muy bien con todos ellos”, declaró.

La cumbre, organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, reunió a representantes de 17 países.

Durante el evento, Trump calificó a los cárteles del narcotráfico mexicano como el epicentro de la violencia que afecta al continente americano.

El Gobierno de Estados Unidos no aclaró si extendió invitaciones a un mayor número de líderes de la región.

Entre los mandatarios presentes en la reunión estuvieron figuras ideológicamente afines a Trump: Daniel Noboa, Presidente de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador, y Javier Milei, de Argentina.

La exclusión de México, Brasil y Colombia del encuentro generó cuestionamientos a la administración estadounidense respecto a la conformación de la coalición.