Trump asegura que está cerca un acuerdo comercial con México

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su Gobierno está próximo a cerrar un acuerdo con el Gobierno de México que reduciría el déficit comercial estadounidense con ese país, el cual superó los 196 mil millones de dólares en 2025. Lo dijo durante un mitin electoral en Park City, Kansas.

“México y nosotros estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo que reducirá esa cifra (del déficit comercial) considerablemente”, declaró Trump en el acto, convocado para respaldar al Partido Republicano rumbo a la elección legislativa de noviembre de 2026.

Dirigiéndose al senador republicano Roger Marshall, presente entre el público, Trump planteó la posibilidad de eliminar por completo ese saldo negativo: “¿Qué dirías si te dijera que (el déficit con México) podría bajar hasta cero?... ¡Ya no vamos a perder 150 mil millones de dólares con México!”. La cifra que mencionó no corresponde al monto del déficit comercial registrado con México en 2025.

Horas antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que había conversado por teléfono con Trump respecto a la posibilidad de que México adquiera más gas natural estadounidense. La Presidenta añadió que Trump le planteó permitir la inversión de empresas de Estados Unidos en la exploración petrolera en territorio mexicano, propuesta a la que se opuso.

Según trascendió en The Wall Street Journal, en la semana del 12 al 18 de octubre de 2026, Howard Lutnick, titular del Departamento de Comercio de Estados Unidos, frenaría un acuerdo para reducir los aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles, pese a los avances alcanzados con México en las conversaciones con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).