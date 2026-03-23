Trump asegura que EU negocia con Irán; Teherán desmiente cualquier contacto

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno sostuvo conversaciones con funcionarios iraníes para alcanzar una resolución total del conflicto armado que inició el 28 de febrero del 2026, al tiempo que anunció una pausa de cinco días en los ataques planeados contra la infraestructura energética iraní. Irán negó de forma categórica que dichas negociaciones hubieran tenido lugar.

Trump publicó en su plataforma Truth Social que Estados Unidos y la República Islámica de Irán sostuvieron “conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente”. En declaraciones posteriores ante la prensa desde Palm Beach, Florida, señaló que ambas partes habían identificado “puntos de acuerdo importantes, casi todos los puntos”, y que se esperaba una ronda adicional de conversaciones telefónicas en el transcurso del mismo día. El mandatario indicó que las negociaciones fueron conducidas por el enviado especial Steve Witkoff y por Jared Kushner, designado recientemente como enviado de paz.

La Casa Blanca no proporcionó información adicional sobre el desarrollo de las conversaciones. Trump reveló que transmitió a las fuerzas armadas estadounidenses la instrucción de postergar “todo ataque militar contra plantas eléctricas e infraestructura energética” iraní durante cinco días, sujeto al avance de las negociaciones. El fin de semana previo al anuncio, Trump había amenazado con “destruir” las plantas eléctricas de Irán si el país no abría el Estrecho de Ormuz al tránsito de todos los buques en un plazo de 48 horas.

Las autoridades iraníes rechazaron de manera inmediata la versión del Gobierno estadounidense. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán, publicó en la red social X que “no se ha celebrado ninguna negociación con EU” y acusó a Washington de difundir “noticias falsas” para manipular los mercados financieros y petroleros internacionales, así como para “escapar del atolladero en que se encuentran atrapados EU e Israel”. La Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán (IRNA) difundió declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien también negó que hubiera habido conversaciones con Estados Unidos, aunque reconoció que Teherán recibió mensajes de “países amigos” transmitiendo el interés estadounidense en retomar el diálogo. El medio Fars News, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), citó a una fuente iraní asegurando que “no hubo contacto directo ni indirecto con Trump”.

Según cinco fuentes con conocimiento del asunto consultadas por la cadena CNN, Pakistán, Turquía, Egipto y Omán participan activamente en los esfuerzos de mediación para lograr un alto al fuego y garantizar el libre tránsito de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz. Las mismas fuentes señalaron que ninguna de ellas tenía conocimiento de negociaciones directas entre EU e Irán desde el inicio de la guerra. Según medios internacionales, Washington transmitió a Teherán, a través de Pakistán, una lista de 15 puntos con sus condiciones, aunque no quedó claro si Irán aceptó alguno de los términos planteados. Dos fuentes regionales indicaron que varios de esos puntos serían “prácticamente imposibles” de aceptar para Irán.

El anuncio de Trump generó un movimiento inmediato en los mercados globales. El crudo Brent cayó más de 11 por ciento en las primeras horas de la jornada, antes de reducir las pérdidas a entre siete y ocho por ciento, mientras que las bolsas estadounidenses abrieron al alza con el índice S&P 500 registrando una ganancia superior a uno por ciento. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que la economía mundial enfrenta una “amenaza mayor, muy mayor” por las disrupciones al flujo de petróleo y gas derivadas del conflicto, y señaló que la situación es más grave que la combinación de las crisis petroleras de 1973 y 1979. Trump, al ser cuestionado sobre los desmentidos iraníes, señaló que los funcionarios de Irán “necesitan mejorar sus relaciones públicas” y sugirió que las comunicaciones internas dentro del Gobierno iraní podrían estar fragmentadas, dado que, según sus propias palabras, muchos de sus líderes habrían fallecido.

El conflicto, que entró en su cuarta semana al 23 de marzo de 2026, involucra operaciones conjuntas de EU e Israel contra territorio iraní, incluyendo ataques a instalaciones nucleares. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reiteró que Teherán “mantiene su postura de rechazo a cualquier tipo de negociación antes de que se logren los objetivos iraníes derivados de la guerra”. La situación diplomática permanece en disputa, con versiones contradictorias entre Washington y Teherán sobre si existe o no un canal de comunicación activo.