Trump atribuye derrota republicana a la guerra en Irán; culpa a candidatos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la guerra en Irán influyó en las derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato celebradas el 3 de noviembre, mientras el Partido Demócrata se preparaba para asumir el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump adelantó que los demócratas le enviarían para su firma proyectos de ley que calificó de “insensatos” y que él los vetaría.

Atribuyó la derrota de varios candidatos republicanos a los que respaldó durante la campaña a las diferencias que había tenido antes con ellos.

Según dijo, apoyó a aspirantes con quienes no mantenía una buena relación y lo hizo para favorecer al Partido Republicano.

Sostuvo que algunos de esos candidatos lo habían criticado y que ese enfrentamiento provocó el rechazo de una parte de sus seguidores.

Trump elogió a la base del movimiento MAGA, a la que describió como leal y responsable de construir Estados Unidos, y afirmó que sus simpatizantes le habían advertido respecto a algunos de los aspirantes que decidió apoyar.

Según su versión, miles de personas le hicieron saber que esos candidatos no eran de su agrado y que, en ciertos casos, no lograron motivar a los electores para acudir a las urnas.

Las declaraciones ocurrieron después de que la cadena CNN proyectara que los demócratas obtendrían el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.

En una entrevista previa con el medio Politico, Trump había dicho que no quería responsabilizar a nadie por las derrotas, aunque tomó distancia de algunos de los candidatos que perdieron pese a haber recibido su respaldo.