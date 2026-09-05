$!Trump busca eliminar protección al lobo mexicano, especie en peligro

“Estoy firmando una orden que autoriza a los rancheros a proteger a las comunidades rurales y a los rebaños de ganado de los lobos grises mexicanos depredadores que les están costando decenas de millones de dólares y poniendo en peligro no sólo a los rebaños, sino también a las personas”, dijo Trump.

El Mandatario instruyó al Secretario del Interior determinar, en un plazo de 90 días, si estos animales cumplen con los criterios para borrarlos de la lista de especies en riesgo. Con esto, se espera que los ganaderos estadounidenses puedan recurrir a la eliminación letal de los lobos cuando estos ataquen a su ganado o resulten una amenaza.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que podría poner en riesgo al lobo gris y lobo mexicano, especies en peligro de extinción.

Durante la firma, el Presidente habló con ganaderos de Arizona y en el diálogo, la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, le recordó a Trump que el lobo gris mexicano está en la lista de especies en peligro de extinción y agregó: “no pueden dispararles, tienen que sentarse y ver cómo destruyen su rebaño”.

—¿Se les puede disparar a partir de hoy?, preguntó el Presidente.

—Bueno. (El Secretario del Interior) tiene que hacer un poco de magia, pero sí, respondió Rollins.



Ganaderos denuncian depredación

La orden firmada el viernes busca “ayudar a los ganaderos a combatir la depredación” y contempla que una vez que se detemine que se cumplieron los criterios de recuperación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), se inicie el proceso de exclusión o reclasificación de dichos lobos.

Una vez que se determine que los lobos ya no son una especie en peligro, se notificará a las entidades de EU para que también eliminen a estas especies de sus listas de protección específica y que se revisen los estándares para la captura letal de lobos grises y lobos mexicanos para ayudar a los ganaderos a combatir la depredación.

“El Secretario del Interior considerará la posibilidad de enmendar los reglamentos o proporcionar orientación adicional, de conformidad con la ley aplicable, para revisar los criterios del Departamento para autorizar la eliminación letal de lobos grises y lobos mexicanos y para permitir una mayor capacidad de respuesta ante emergencias, incluida la focalización precisa, para situaciones que impliquen amenazas de depredadores a la seguridad humana o amenazas al ganado doméstico”, señala el documento.

Esta es la segunda vez que Trump intenta retirar al lobo gris y lobo mexicano de la lista de especies en peligro, en su primer mandato firmó la orden pero un tribunal anuló la medida.



Recuperación del lobo mexicano

En julio de 2025, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dio a conocer que el lobo mexicano pasó de la categoría de Extinto en vida libre (E) a en Peligro de Extinción (P) según la NOM-059-SEMARNAT-2010, ya que su población silvestre se estima de 30 a 35 ejemplares.

Según autoridades, el lobo mexicano es el canido silvestre más grande de México, alcanzando una talla entre los 130 cm y los 180 cm del hocico a la cola, los adultos tienen un peso promedio de 33 kg. El pelaje es largo de color café grisáceo en el dorso y más claro en el vientre y patas, pero presenta variaciones de color que pueden ser del blanco al negro.

Es un depredador tope con una avanzada estructura social, agrupándose en manadas de hasta 30 individuos y grupos familiares de 3 a 5 animales, originalmente se alimentaba de mamíferos como el venados cola blanca y bura, berrendos, pecaríes de collar, borregos cimarrones y conejos.

Se distribuía en bosques templados y pastizales de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, el Bajío y la meseta central, llegando incluso hasta Oaxaca