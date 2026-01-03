Trump califica captura de Maduro como un espectáculo de televisión

Donald Trump, titular del Gobierno de Estados Unidos, comparó la aprehensión de Nicolás Maduro Moros con un programa de televisión debido a la celeridad y contundencia de la operación militar. El mandatario estadounidense informó que el funcionario venezolano y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia en un buque de guerra de la Marina de EU y serán trasladados a Nueva York para enfrentar procesos ante la justicia federal.

En declaraciones para la cadena Fox News, Trump destacó que las fuerzas especiales realizaron ensayos y prácticas constantes para asegurar el éxito de la misión. El titular del Ejecutivo Federal de EU señaló que mandos militares le comunicaron que ninguna otra nación en el mundo posee la capacidad para ejecutar una maniobra de tal complejidad, resaltando que la intervención en la fortaleza donde se refugiaba Maduro Moros concluyó sin bajas de elementos estadounidenses.

“El equipo hizo un trabajo increíble, ensayaron y practicaron como nunca”, afirmó Trump respecto a la ejecución táctica. El funcionario estadounidense añadió que la velocidad y la violencia del asalto fueron factores determinantes, describiendo la experiencia de observar la captura como si se tratara de un show televisivo por su nivel de precisión y espectacularidad.

Respecto al desarrollo de la incursión, reportes de la cadena CNN indicaron que Maduro Moros y Flores fueron extraídos de su habitación mientras se encontraban dormidos. La información, atribuida a dos fuentes con conocimiento directo del asunto, confirmó que los efectivos irrumpieron en el dormitorio de la pareja durante la redada que condujo a su captura definitiva.

Por su parte, Nahum Fernández, titular del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), corroboró a la agencia The Associated Press (AP) que los hechos se registraron en el domicilio de la pareja ubicado dentro de la base militar Fuerte Tiuna. Fernández denunció que el recinto habitacional fue objeto de bombardeos previo a la detención de los implicados.

“Ahí fue donde bombardearon”, declaró Fernández a la agencia AP, tras calificar la acción como un secuestro de la presidencia y la primera dama venezolana. Mientras la Administración de Trump prepara el arribo de los detenidos a territorio neoyorquino, la dirigencia del PSUV sostiene que la intervención en Fuerte Tiuna representó una agresión directa contra la soberanía del país.