Trump califica de irrelevante el T-MEC y asegura que EU no necesita el tratado comercial

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no representa beneficio alguno para su país y carece de ventajas reales, aunque reconoció que Canadá sí tiene interés en mantenerlo vigente.

Las afirmaciones se produjeron durante una visita a una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, minutos antes de ofrecer un discurso sobre economía en Detroit.

Trump sostuvo que desde la perspectiva estadounidense el acuerdo comercial no aporta beneficios estratégicos ni económicos.

“No tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”, señaló al referirse al tratado que sustituyó al TLCAN y que entró en vigor en 2020. Agregó que Estados Unidos no necesita productos manufacturados en Canadá ni en México, particularmente automóviles, y reiteró su intención de impulsar el regreso de la manufactura al territorio estadounidense.

“Queremos traerlos aquí”, dijo Trump, al asegurar que su política económica busca fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de bienes fabricados en el extranjero.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había dicho, durante su conferencia matutina del 12 de enero, que tenía confianza en que la revisión del Tratado comercial resultará favorable para México, pese a las tensiones que pudieran surgir.

Sheinbaum Pardo reveló que durante la conversación telefónica sostenida esa misma mañana con el Mandatario estadounidense, abordaron de manera general el tema del tratado, sin profundizar en detalles técnicos.

“Tengo confianza que en el marco de la revisión del tratado va a ser buena, yo confío que en este año se va a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas pero va a ser bueno, yo tengo esa confianza porque hay mucha integración económica en las dos economías”, declaró.