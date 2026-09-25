Trump califica de muy positiva la visita de Xi a la Casa Blanca

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la visita de Estado del Presidente chino Xi Jinping, concluida ese mismo día, resultó “muy positiva para ambos países”, durante un té ofrecido en la Casa Blanca en Washington DC.

Trump formuló la declaración ante periodistas mientras compartía el encuentro con su esposa, Melania Trump, y con Xi Jinping y la esposa del Presidente chino, Peng Liyuan. “Creo que hemos logrado avances enormes, fue muy positiva para ambos países”, expresó el mandatario estadounidense.

Xi Jinping respondió con la mención de dos encuentros diplomáticos previstos para lo que resta del año. “De cara a lo que queda del año, tendremos dos oportunidades más para encontrarnos: en primer lugar, la reunión de APEC en China y luego la cumbre del G20 en Estados Unidos”, señaló el mandatario chino a través de un intérprete. Asimismo, reiteró la invitación al matrimonio Trump para que regrese a territorio chino.

La visita se desarrolló entre ceremonias protocolarias, aunque con escasos anuncios de acuerdos concretos. Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca el 24 de septiembre de 2026, jornada en la que las declaraciones públicas de ambos se limitaron a la intención de sostener la comunicación bilateral y una relación “sin conflicto y sin confrontación”, así como a desarrollar la inteligencia artificial bajo “control humano”.

Durante la llegada de Xi Jinping a la capital estadounidense, se informó de una extensión a la tregua comercial entre ambas potencias. En la agenda del encuentro figuraron el intercambio comercial, la guerra contra Irán, las tierras y minerales raros, y la inteligencia artificial.

Desde Villahermosa, Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció el 25 de septiembre de 2026 respecto a la relación entre ambas potencias y sostuvo que la competencia económica entre Estados Unidos y China no tiene por qué derivar en rivalidad, sino en cooperación para el desarrollo.

La titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que la rivalidad entre las dos naciones genera incertidumbre en el mundo y que México busca la cooperación para el desarrollo económico. “Muy interesante la idea de la rivalidad entre dos importantes naciones como China y Estados Unidos, pues genera incertidumbre en el mundo y lo que México siempre ha buscado es la paz y la cooperación para el desarrollo”, apuntó.

Sheinbaum Pardo retomó las declaraciones formuladas por Xi Jinping el día 24 del mismo mes y año, respecto a que el desarrollo chino no se contrapone con el estadounidense, y manifestó coincidencia con esa postura.

“El Presidente de China, Xi Jinping, lo que dijo es ‘no necesariamente el desarrollo de China va en contradicción con’, incluso dijo ‘hacer América más grande’, que es el eslogan del presidente Trump, y estamos de acuerdo en que la competencia económica que existe no tiene por qué generar rivalidad entre los países y al contrario, promover la cooperación para el desarrollo”, expresó la mandataria nacional.

Las próximas citas mencionadas por el Presidente chino colocan un nuevo encuentro entre ambos líderes en el calendario diplomático del cierre de 2026, primero en territorio chino con la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y posteriormente en Estados Unidos con la cumbre del Grupo de los Veinte (G20).