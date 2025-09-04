Trump cambiará el nombre del Pentágono por el de ‘Departamento de Guerra’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmará este viernes un decreto para iniciar el proceso para cambiar el nombre del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), por el de “Departamento de Guerra”, dijo un funcionario de la Casa Blanca, a la agencia británica Reuters.

“Trump ha dicho los planes de restaurar el nombre original del Departamento de Defensa, un cambio que reflejaría el enfoque de su administración en proyectar dureza y letalidad militar. Ahora, planea firmar una orden ejecutiva el viernes para avanzar en su objetivo”, destacó la agencia británica.

“Aunque cambiar el nombre permanentemente requeriría legislación, la orden de Trump autorizaría el uso de ‘títulos secundarios’ como ‘Departamento de Guerra’ y ‘secretario de guerra’ para ‘correspondencia oficial, comunicaciones públicas, contextos ceremoniales’ y más”, reveló Reuters.

“La orden fue reportada primero por [la cadena] Fox News y fue confirmada por un funcionario de la Casa Blanca, quien solicitó el anonimato para discutir la medida antes del anuncio”, dijo la agencia británica.

“DEPARTAMENTO DE GUERRA”, publicó, en su cuenta de la red social X, Peter Brian Hegseth, titular del Departamento de Defensa de EU, desde el 25 de enero de 2025, durante la segunda Presidencia del magnate neoyorquino.

El DOD -fundado el 18 de septiembre de 1947- es un departamento ejecutivo del Gobierno Federal de Estados Unidos, encargado de coordinar y supervisar todas las agencias y funciones relacionadas con la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas de EU.

El Departamento de Defensa de EU tiene más de 1.34 millones de miembros en servicio activo (entre los que se encuentran soldados, marines, pilotos aviadores, etcétera). También cuenta con más de 778 mil miembros en la Guardia Nacional y reservistas. Tiene su sede en el edificio denominado Pentágono -nombrado así por su forma geométrica-, ubicado en Arlington, Virginia.