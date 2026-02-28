Trump confirma la muerte del guía supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de EU e Israel

El Mandatario estadounidense dijo que también murieron otros líderes iraníes durate la operación en la que hicieron uso de sofisticados sistemas de rastreo en colaboración con Israel. Insistió en que “esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

En su mensaje, Trump agregó que espera que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y la policía “se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece” y dijo que ese proceso deberá comenzar pronto.

Y dijo que los bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario “para lograr nuestro objetivo de paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo”.

Horas antes, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había declarado que existían “muchos indicios” de que el guía supremo iraní, Alí Jamenei, había muerto.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

“Eliminamos a altos responsables del régimen de los ayatolás, comandantes de los Guardianes de la Revolución, responsables de primer plano del programa nuclear”, dijo.

Incluso dos televisoras israelíes afirmaron los hechos.

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo” residencial, indicó la cadena pública KAN. Según la cadena Channel 12, “una foto del cuerpo les fue mostrada a Netanyahu y a Trump”.

Según un portavoz militar israelí, Effie Defrin, entre los muertos figuran el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour; Ali Shamkhani, asesor de Jamenei; y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques coordinados contra múltiples objetivos en Irán, incluidos blancos estratégicos en Teherán y otras ciudades, en una operación que, según sus gobiernos, buscaba neutralizar capacidades militares consideradas una amenaza regional. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, ampliando el alcance del enfrentamiento.

Parte de los ataques, según reportes de medios internacionales y análisis de imágenes satelitales, alcanzaron instalaciones vinculadas al complejo en Teherán donde presuntamente se resguarda el líder supremo, una zona altamente protegida asociada a oficinas y residencias del máximo liderazgo iraní.

Aunque se reportaron daños en el área, las autoridades iraníes han negado que Jameneí haya muerto y sostienen que el líder se encuentra vivo.

Tras los ataques, la Media Luna Roja iraní dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de al menos 85 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país.

Según Netanyahu, la operación “continuará el tiempo que sea necesario”.



¿Quién es Alí Jameneí?

Alí Hoseiní Jameneí era el líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989, lo que lo convertía en la máxima autoridad política y religiosa del país. Nació el 19 de abril de 1939 en Mashhad, en el noreste de Irán, y se formó en estudios teológicos chiíes en la ciudad santa de Qom.

El cargo de líder supremo fue establecido tras la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Sha e instauró un sistema teocrático. En este modelo, el líder supremo tiene autoridad sobre las fuerzas armadas, la política exterior, el poder judicial y los principales órganos del Estado. Antes de asumir el cargo, Jameneí fue presidente de Irán entre 1981 y 1989, y sucedió al ayatolá Ruhollah Jomeini tras su muerte.

Durante más de tres décadas, Jameneí ha sido la figura central del poder iraní y ha definido la postura del país frente a Estados Unidos e Israel, así como su influencia en conflictos regionales.



Netanyahu y Trump llaman a Irán a sublevarse

Desde primeras horas de la mañana, Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

“Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro”, les dijo Netanyahu por la noche.

“Cuando hayamos terminado, tomad el poder, os tocará a vosotros hacerlo”, había lanzado antes el estadounidense.

Por la noche Trump declaró a ABC News que tiene “una idea muy clara” sobre quién será el próximo líder de Irán. No dio un nombre.

Entre los aspirantes figura Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica, quien dijo que espera la “victoria final” para “reconstruir Irán”.

Más allá de las declaraciones previas de su canciller, las autoridades iraníes no comentaron la posible muerte de su líder.

Pero después del discurso de Netanyahu, el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una “lección inolvidable” a Estados Unidos e Israel.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra el Ministerio de Defensa y bases militares en Israel, cuyo ejército reportó “varios puntos de impacto” por disparos de misiles.



Con información de AFP