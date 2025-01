Trump dará su discurso de investidura en el interior del Capitolio, ante bajas temperaturas

El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump anunció que su discurso de investidura, que se llevará a cabo el 20 de enero, así como otros actos de su toma de posesión, se celebrarían dentro del Capitolio, en lugar de en las escalinatas exteriores, debido a las bajas temperaturas que se esperaban.

”¡El 20 de enero no puede llegar lo suficientemente rápido! Todo el mundo, incluso aquellos que inicialmente se opusieron a una victoria del Presidente Donald J. Trump y la administración Trump, solo quieren que suceda. Es mi obligación proteger a la gente de nuestro País, pero, antes de comenzar, tenemos que pensar en la toma de posesión en sí. El pronóstico del tiempo para Washington, DC, con el factor de enfriamiento por el viento, podría llevar las temperaturas a mínimos históricos severos”, escribió Trump en su red social, Truth.

“Hay una ráfaga ártica que barre el país. No quiero ver a la gente lastimada o herida de ninguna manera. Son condiciones peligrosas para las decenas de miles de agentes de la ley, personal de emergencias, perros policía e incluso caballos, y cientos de miles de partidarios que estarán afuera durante muchas horas el día 20 (en cualquier caso, si decide venir, ¡vístase bien abrigado!)”, agregó.

“Por lo tanto, he ordenado que el discurso inaugural, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncie en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, como lo usó Ronald Reagan en 1985, también debido al clima muy frío. Los distintos dignatarios e invitados serán llevados al Capitolio. ¡Será una experiencia muy hermosa para todos, y especialmente para la gran audiencia televisiva!”, detalló Trump.

“Abriremos el Capital One Arena el lunes para ver EN VIVO este evento histórico y para albergar el desfile presidencial. Me uniré a la multitud en el Capital One, después de mi juramentación. Todos los demás eventos seguirán siendo iguales, incluido el Rally de la Victoria en el Capital One Arena, el domingo a las 3:00 p. m. (las puertas abren a la 1:00 p. m.; ¡llegue temprano!) y los tres bailes inaugurales el lunes por la noche. Todos estarán a salvo, todos estarán felices y, juntos, ¡HAREMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!”, finalizó.

El ex Presidente Ronald Reagan tuvo que jurar el cargo en el interior del Capitolio, al inicio de su segundo mandato en 1985, debido a unas condiciones climáticas similares a las actuales.

Asimismo, según informó su equipo de transición, Trump usará de nuevo su propia Biblia en la jura del cargo, además de la Biblia de Lincoln, un ejemplar conocido con ese nombre, porque fue utilizada por el décimo sexto mandatario, Abraham Lincoln.

El libro sagrado propiedad de Trump fue un regalo que le hizo su madre en 1955, para celebrar su graduación en la escuela primaria dominical, en la Primera Iglesia Presbiteriana.

Se trata de una versión de 1953 publicada por la editorial Thomas Nelson & Sons, que lleva su nombre grabado en la parte inferior de la portada, mientras que la parte interior está firmada por oficiales eclesiásticos y tiene inscrito el nombre de Trump.

La Biblia de Lincoln, a su vez, se usó por primera vez el 4 de marzo de 1861, en un momento en que el país se encontraba al borde de la guerra civil, que duró desde ese mismo año hasta 1865.

Forma parte actualmente de la Biblioteca del Congreso y solo se ha utilizado tres veces desde entonces: dos en los respectivos juramentos del demócrata Barack Obama y otra en la primera investidura de Trump.

Por su parte, el vicepresidente electo, J. D. Vance, recurrirá a una Biblia familiar que perteneció a su bisabuela materna. La recibió como un regalo el 22 de septiembre de 2003, el día en que salió de casa rumbo al Cuerpo de Marines, en Carolina del Sur.