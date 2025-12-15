$!Trump declara al fentanilo como arma de destrucción masiva

A la Secretaría de Guerra y a la Fiscalía General también manda a que determinen si el Departamento de Guerra debe proporcionar recursos adicionales de seguridad nacional al Departamento de Justicia, según sea necesario, durante una situación de emergencia que involucre un arma de destrucción masiva.

Además, también ordena al Secretario de Estado y al Secretario del Tesoro que tomen las medidas pertinentes contra los activos e instituciones financieras relevantes de quienes participen o apoyen la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus precursores químicos principales.

Con el documento firmado, se ordena a la Fiscalía General de Estados Unidos a que presente de inmediato cargos penales, aumente las penas y modifique las sentencias en los casos de tráfico de fentanilo.

“Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200 mil y 300 mil personas mueren cada año, que sepamos”, asentó en un mensaje desde la Casa Blanca.

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó un decreto con el que designa al fentanilo y su precursor químico principal como un arma de destrucción masiva.

También ordena al Secretario de Guerra, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional, que actualice sus directivas de respuesta a incidentes químicos para incluir la amenaza del fentanilo.

La orden ejecutiva ordena al Secretario de Seguridad Nacional utilizar la inteligencia para detectar armas de destrucción masiva para identificar las redes de contrabando de fentanilo.

Según el documento difundido por la Casa Blanca, el Presidente Trump está desplegando todas las herramientas disponibles contra los cárteles y las redes extranjeras que han convertido el fentanilo en la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 45 años.

“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico, cobrándose la vida de cientos de miles de estadounidenses”, aseveró.

Tan solo dos miligramos de fentanilo, equivalentes a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, expuso, se consideran una dosis letal.

Señaó que los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras utilizan las ganancias del fentanilo para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias, mientras libran conflictos armados por las rutas de tráfico y otras facetas de sus operaciones.

“La posibilidad de que el fentanilo se utilice como arma para ataques terroristas concentrados a gran escala por parte de adversarios organizados constituye una grave amenaza para Estados Unidos”, advirtió.

Al designar el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva, expuso el documento, el Presidente Trump garantiza que todo el poder del Gobierno federal se concentre, coordine y movilice para enfrentar el fentanilo como la letal arma química que es.

Afirmó que Trump no descansará hasta que los cárteles sean desmantelados, el fentanilo ilícito sea erradicado de las calles estadounidenses y todas las familias estén a salvo de esta arma química.

Recordó que inmediatamente después de regresar al cargo como Presidente, Trump declaró una Emergencia Nacional en la frontera sur, lo que permitió a Estados Unidos obtener el control operativo de la frontera, combatir a los cárteles y proteger a la nación.

Además, designó a ocho cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, incluyendo el Tren de Aragua y la MS-13, para combatir su violencia y el narcotráfico.

Trump impuso aranceles para abordar la incapacidad de México, Canadá y China para abordar el flujo de fentanilo venenoso y otras drogas hacia el País, indicó.

Además, añadió, autorizó ataques militares para detener las drogas letales, destruir narcobuques y desmantelar a los narcoterroristas que envenenan al pueblo estadounidense.

Dijo que el presidente Trump promulgó la Ley HALT Fentanilo, clasificando permanentemente las sustancias relacionadas con el fentanilo como una droga de la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas.

Ahora, continuó, está llevando la lucha al siguiente nivel al designar el fentanilo ilícito como Arma de Destrucción Masiva para detener a los cárteles y proteger a las familias estadounidenses.