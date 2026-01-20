Trump defiende política migratoria, captura de Maduro y combate a cárteles; ‘vamos a eliminar la droga que entra por tierra’, dice

El Presidente Donald Trump defendió este martes su política migratoria, que contempla las deportaciones de miles de migrantes, la imposición de aranceles a otros países, su estrategia de combate al narcotráfico y aseguró que muy pronto se realizarán operaciones para eliminar la droga que entra por tierra.

El republicano afirmó que su gobierno ha reducido 97 por ciento el tráfico de drogas que ingresan a su país por mar, en el marco de los ataques contra presuntas embarcaciones con drogas en el Pacífico. “Muy pronto vamos a eliminar la droga que entra por tierra, sabemos exactamente de dónde viene”, dijo.

En tanto, Trump elogió en conferencia las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza en su estrategia contra la migración, y calificó como “agitadores profesionales”, a quienes se oponen a los operativos en ciudades como Mineápolis.

Respecto al tema económico, el republicano consideró que terminó con “la peor inflación de Joe Biden” y que Estados Unidos está teniendo un “crecimiento económico increíble”. Aseguró que plantas automotrices mexicanas, canadienses y japonesas se están mudando a su país, porque no pueden pagar los aranceles.

Remarcó que, en el primer año de su administración, Estados Unidos abandonó la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que calificó como “corrupta” por exigir más recursos a su país que China, pese a que tiene más población, y que también salió del Acuerdo de París.

Control de Groenlandia, “necesario para seguridad mundial”

Respecto a la presión de su gobierno sobre la isla ártica, Trump dijo que este territorio debe estar bajo control de Estados Unidos por “razones de seguridad mundial”, recordó que aún tendrá numerosas reuniones, y que se llegará a una solución satisfactoria para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Creo que va a ocurrir algo que será beneficioso para todos, nadie ha hecho más que yo por la OTAN, como ya dije, en todo sentido, y en hacer que las contribuciones se incrementaron a 5 % y que estén pagando, estaban pagando 2 %, están comprando muchos de nuestros productos, muchos de esto va a Ucrania”, afirmó ante medios.

“Creo que encontraremos una solución que será satisfactoria para la OTAN y para todos, pero esto es necesario por razones de seguridad nacional, y la seguridad mundial”, reafirmó el mandatario estadounidense.

Corina, Maduro y el Nobel

Al referirse al caso de Venezuela, el mandatario republicano dijo que podría “involucrar de alguna manera” a la líder opositora María Corina Machado, con quien se reunió en la Casa Blanca. Además, aseguró que las petroleras están haciendo un gran trabajo y que se esperan inversiones masivas.

Es “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble. Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”, dijo Trump este martes en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente resaltó la captura de Nicolás Maduro, en una intervención militar en Caracas, a quien acusó de distribuir drogas y enviar a millones de venezolanos a Estados Unidos, incluida la organización criminal Tren de Aragua. También dijo que Washington “se está llevando muy bien” con el actual liderazgo de Delcy Rodríguez.

Trump afirmó tras esa operación militar en Caracas, el 3 de enero, que Machado no contaba con suficiente apoyo en Venezuela para liderar una transición, y que prefería privilegiar la estabilidad del país latinoamericano, que además cuenta con unas cuantiosas reservas petrolíferas.

En su conferencia en la Casa Blanca, insistió en que debió haber recibido el Premio Nobel de la Paz por “cada una de las guerras que ha terminado”. En ese sentido, criticó a la Fundación Nobel, de la que, dijo, “perdieron todo su prestigio”, pero destacó que María Corina Machado reconociera que él merecía el galardón.

Con información de AFP.