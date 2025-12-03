Trump deja abierta la posibilidad de no renovar el T-MEC

El Presidente Donald John Trump abrió la posibilidad de que su Administración decida no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en su forma actual durante el proceso de revisión de 2026, lo que permitiría que el acuerdo expire en 2036, o bien, que se negocie uno diferente.

Las declaraciones de Trump se produjeron este 3 de diciembre, el mismo día en que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) inició las consultas públicas rumbo al proceso de revisión para decidir si se prolonga la vigencia del T-MEC hasta 2042.

“Esto es algo que está en curso. [El acuerdo] expira en aproximadamente un año, y lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, declaró Trump.

El Mandatario estadounidense también criticó las relaciones comerciales con ambos países socios del Tratado.

“México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos, como casi todos los demás países. Siendo justos, si no son ellos, no los culpo, sino todos los países, porque teníamos gente estúpida al mando”, afirmó.

La USTR sostendrá tres días de audiencias a partir del 3 de diciembre para analizar el funcionamiento del acuerdo comercial, el cual fue negociado y promulgado durante la primera Administración de Trump y entró en vigor en 2020.