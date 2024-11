Trump designa a Marco Rubio como secretario de Estado; acusó a AMLO de entregar territorio al narco

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, eligió a Marco Antonio Rubio García, actual senador por el estado de Florida, como titular de la Secretaría de Estado de EU, para su eventual Gobierno.

Así lo informó el diario The New York Times, lo que pone al político nacido en Florida, pero de origen cubano, en camino de ser el primer latino en ocupar el cargo de máximo diplomático de Estados Unidos, una vez que el magnate neoyorquino electo asuma el cargo, el 20 de enero de 2025.

El senador es hijo de inmigrantes cubanos y fue precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2016, ganando en Minnesota, Puerto Rico y el Distrito de Columbia. Sin embargo, quedó atrás de Trump.

Rubio García, junto al también republicano Ted Cruz del estado de Texas y al demócrata Robert Menendez por Nueva Jersey, eran los únicos senadores en el Congreso de los Estados Unidos con raíces cubanas.

Rubio, de 53 años de edad, fungió como presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, del 21 de noviembre de 2006 al 18 de noviembre de 2008. Después, se desempeñó como miembro de esa misma instancia parlamentaria, del 25 de enero de 2000 al 2 de enero de 2009.

El 21 de junio de 2023, un grupo de senadores republicanos, entre ellos Rubio, instaron a la Administración encabezada por el presidente Joe Biden, a “utilizar todas las herramientas diplomáticas, para persuadir al Gobierno mexicano de contrarrestar la amenaza a la seguridad nacional que representan los cárteles mexicanos de la droga”.

Ello, según dijeron los senadores republicanos, ante la supuesta falta de acción del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el combate al narcotráfico, así como por su política de socavar la cooperación antidrogas con Estados Unidos.

Bill Hagerty, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité Bancario del Senado, junto a otros cinco legisladores republicanos -Jim Risch, Marco Rubio, Marsha Blackburn, Ted Cruz y John Barrasso-, enviaron una carta a Janet Yellen y a Antony Blinken, titulares de los departamentos del Tesoro y de Estado de EU.

En la misiva, los senadores republicanos mencionaron que “desde que asumió el cargo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha tratado de desmantelar la cooperación antinarcóticos de seguridad dura con Estados Unidos, actuó de mala fe de manera rutinaria y permitió que los cárteles de la droga expandieran dramáticamente sus operaciones en todo México, con impunidad.

“Además, el compromiso y los intentos de acomodo de la Administración Biden no lograron persuadir al presidente López Obrador para que tome medidas contra los cárteles mexicanos de la droga. La cooperación entre Estados Unidos y México en materia antinarcóticos ha alcanzado su punto más bajo en décadas en muchas líneas de esfuerzo”, insistieron los legisladores republicanos.

En la carta de dos cuartillas, los senadores urgieron a la Administración de Biden, “a utilizar la autoridad de sanciones ampliada como palanca y adoptar un enfoque más asertivo. Esto incluye la imposición de sanciones y prohibiciones de visas dirigidas a funcionarios mexicanos a nivel estatal y local de gobierno que apoyen [...] directamente a los cárteles, hasta que la administración de López Obrador reanude el apoyo a las operaciones conjuntas, aumente el intercambio de inteligencia y aumente la presión contra los cárteles y sus facilitadores en el Gobierno”.

Los legisladores republicanos detallaron que “la imposición de sanciones a funcionarios estatales y locales corruptos en México, que permitan las operaciones de los cárteles, tendría el efecto de congelar futuras inversiones en los estados objetivo e impondría costos reales a México, por negarse a enfrentar los cárteles y degradar la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos”.

Los senadores también dijeron que “la falta de voluntad del presidente López Obrador para actuar contra los cárteles y la ruptura de líneas clave de esfuerzo para la cooperación antinarcóticos representan una amenaza importante y creciente para la seguridad del pueblo estadounidense”

“Además de controlar hasta 40 por ciento del territorio mexicano, los cárteles también controlan los principales corredores de tráfico hacia Estados Unidos y facilitan el paso de un número récord de extranjeros ilegales a nuestro país y casi todas las drogas ilícitas que cruzan nuestra frontera”, afirmaron los legisladores republicanos.

Los senadores concluyeron en su misiva, que “es hora de usar todas las herramientas diplomáticas a disposición del Poder Ejecutivo para persuadir al gobierno del presidente López Obrador a retomar una cooperación sincera y efectiva contra el narcotráfico y trabajar para erradicar a estos grupos”.

Rubio García, actual senador por el estado de Florida, en Estados Unidos, celebró que el entonces presidente mexicano, López Obrador, no fuera a la IX Cumbre de las Américas -que se llevó a cabo en Los Ángeles, California-, acusándolo de entregar partes del territorio de México a los cárteles de narcotráfico.

Ello después de que la Casa Blanca dio a conocer una lista de 23 Jefes de Estado y de Gobierno que acudirían al evento internacional, el legislador del Partido Republicano añadió que estaba satisfecho que Estados Unidos no hubiera extendido invitaciones a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Me alegra ver que el presidente Mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EU esta semana”, escribió Rubio García, en su cuenta de la red social Twitter, ahora X, anexando una fotografía de AMLO.

López Obrador dijo, el 9 de junio del 2022, que no pensaba mandar una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos, por las acusaciones del senador republicano Marco Rubio, respecto a que el entonces mandatario mexicano tenía presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico.

“Si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo, si tienen pruebas, que las presenten”, dijo AMLO durante su conferencia de prensa matutina.

Donde citó lo dicho por la periodista Dolia Estévez, quien afirmó que nunca se había visto que públicamente un presidente mexicano le contestara a senadores de Estados Unidos, ya que esos problemas solían resolverse mediante notas diplomáticas.

López Obrador criticó nuevamente a los únicos tres legisladores de origen cubano en el Senado de Estados Unidos, los republicanos Marco Rubio, de Florida y Ted Cruz, de Texas; así como el demócrata Bob Menéndez, de New Jersey.

El mandatario mexicano dijo que estos tres políticos se comportaban con “mucho rencor”, anteponiendo sus intereses individuales sobre los intereses generales, además de que criticó el apoyo de dichos senadores a las políticas antimigrantes.

“Eso sí calienta. Yo voy a seguir tratando el tema, porque los tres senadores, Menéndez, ese es fuertísimo, ya les dije, amenazan. Por qué es el voto que decide en el Senado. Quiero saber también cuántos años llevan de senadores, lo dejo de tarea, porque deben llevar mucho tiempo, pero tienen una influencia y mucho rencor, mucho odio al pueblo cubano”, señaló el presidente de México.

“No hay que odiar y saber diferenciar entre las cúpulas, las autoridades, nosotros y los pueblos y más si se tiene origen en Cuba, qué ¿ya no se tiene ningún cariño al pueblo donde nacieron nuestros padres o donde nacimos nosotros?, ¿nos gana más el rencor o el lucro, el traficar con el dolor de todo un pueblo o nuestra ideología, nuestros dogmas, nuestro clasismo, nuestro racismo?”, expresó el político tabasqueño.

El mandatario mexicano continuó criticando las posturas de los tres senadores, a quienes aconsejó “poner por delante los intereses generales, por legítimos que sean los intereses individuales”. Y finalizó diciendo que comprendía más las acciones de Rubio y Cruz, que a Menéndez, contra quien arremetió.

“Los otros dos senadores los entiendo más porque son del Partido Republicano. Pero este señor, Menéndez, es del Partido Demócrata. ¿Cómo es posible que el presidente [Barack] Obama, de su partido, haya permitido que en la Cumbre [del 2015] participaran todos los países? Bueno, el presidente [Donald] Trump permitió que fueran todos. Él no asistió, fue el vicepresidente [Mike Pence], en Panamá, pero no hubo veto y ahora, por las presiones internas”, dijo López Obrador.

Marcelo Ebrard Casaubón, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, aseguró la noche del 8 de junio del 2022, que los senadores estadounidenses, Ted Cruz y Marco Rubio, “son de la ultraderecha”, ello en respuesta a las críticas que habían hecho respecto a que el presidente López Obrador había entregado el país a cárteles del narcotráfico.

Tras asistir a la inauguración de la IX Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, el entonces canciller mexicano mencionó que los senadores eran de “ultraderecha” y que a los legisladores de México ya les tocaría responder a dichos señalamientos.

“Siempre han tenido su posición ellos, son la ultraderecha. Ya les contestarán los senadores y diputados de México, yo soy el canciller”, enfatizó el funcionario federal mexicano. Por su parte, el senador Ted Cruz respondió al presidente López Obrador con la frase “rent free baby” o “vivo gratis en su mente”, dejando entrever que el político tabasqueño tenía una obsesión con él.

López Obrador retó, el 8 de junio de 2022, a Marco Antonio Rubio García y Rafael Edward “Ted” Cruz -senadores por los estados de Florida y de Texas, en Estados Unidos, respectivamente-, a que presentaran pruebas por sus dichos de que él había entregado partes del territorio de México a los cárteles del narcotráfico.

“Yo le digo a Marco Rubio, pero también al otro [Ted Cruz], que presenten pruebas”, retó el mandatario mexicano, quien también aseveró tener pruebas de que el legislador por Texas, a quien confundió con el senador de Florida, había recibido dinero de las armerías para legislar en contra de la regulación de las armas.

“Yo no sé, es que no los identifico bien, pero no solo es ese, son tres, es este señor Rubio, del partido Republicano y Ted Cruz también. Todavía Ted Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo a los dos que presenten pruebas”, detalló.