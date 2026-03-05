Trump destituye a Kristi Noem como titular del DHS y nombra a Mullin en su lugar

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció la destitución de Kristi Noem como titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y nombró al Senador republicano Markwayne Mullin para ocupar el cargo a partir del 31 de marzo.

La salida de Noem se produjo en medio de un escrutinio creciente por su conducta al frente de la dependencia, incluida su presunta relación romántica con su asesor principal y versiones contradictorias sobre incidentes letales protagonizados por agentes federales de inmigración.

El propio Trump se mostró indignado con Noem ante legisladores republicanos, particularmente por su afirmación —que el Mandatario negó— de que él habría aprobado una costosa campaña publicitaria del DHS en la que la funcionaria era la figura central.

Trump difundió el anuncio a través de su red social Truth Social, donde informó que Mullin asumirá el cargo el 31 de marzo.

“Me complace anunciar que el muy respetado Senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026”, señaló Trump en la publicación.

Respecto a Noem, el Presidente afirmó que la funcionaria pasaría a fungir como Enviada Especial para el denominado “Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental cuya presentación formal estará prevista para el sábado en Doral, Florida.

La destitución se dio en un contexto de acumulación de controversias que rodearon la gestión de Noem, entre ellas su presunta relación romántica con su asesor principal, irregularidades en el manejo de recursos extraordinarios del DHS y sus versiones contradictorias sobre los tiroteos fatales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota.

Desde los tiroteos, Trump comenzó a consultar a sus aliados sobre la percepción de Noem, mientras el Presidente se distanció de la Secretaria ante el escrutinio mediático que generaron los hechos.

Según el comunicado de Trump, Mullin acumula aproximadamente 10 años en la Cámara de Representantes y tres en el Senado representando al estado de Oklahoma; el Presidente también lo presentó como el único Senador nativo americano actualmente en funciones.

Trump destacó, además, el pasado del nominado como luchador profesional de artes marciales mixtas con récord invicto.

“Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales”, afirmó Trump.

Indicó que Mullin tendrá como ejes prioritarios el control fronterizo, la reducción de la llamada “delincuencia migratoria” y el combate al tráfico de drogas ilegales.

Noem fue confirmada como titular del DHS al inicio del segundo mandato de Trump y durante su gestión protagonizó reiteradas fricciones con el Gobierno de México.

En junio de 2025, la funcionaria acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de alentar protestas en Los Ángeles, California, señalamientos que la Mandataria nacional rechazó de manera categórica al calificarlos de “absolutamente falsos”.

En diciembre de ese mismo año, Noem acusó a los cárteles mexicanos de dañar los intereses de Estados Unidos, en tanto que en octubre anterior había advertido que organizaciones criminales ofrecían hasta 10 mil dólares por secuestrar y asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La transición formal se producirá el 31 de marzo de 2026, fecha en que Mullin tomará posesión del DHS y Noem iniciará sus funciones como enviada especial para la nueva iniciativa de seguridad hemisférica.

La designación de Mullin deberá ser ratificada por el Senado de Estados Unidos, donde los republicanos mantienen mayoría.