Trump dice haber pedido directamente a Sheinbaum frenar el envío de petróleo a Cuba

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pidió de manera directa a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suspender los envíos de petróleo a Cuba y que la solicitud fue atendida.

Las declaraciones se realizaron la noche del sábado, durante un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

Al ser cuestionado sobre el escenario inmediato para el gobierno cubano, Trump describió una situación complicada en la isla y vinculó ese contexto con el suministro energético.

“Ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora”, señaló.

En ese mismo mensaje, el Mandatario destacó la respuesta de Sheinbaum.

“Y luego, la Presidenta de México, la Presidenta Sheinbaum fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, afirmó.

Trump consideró que la escasez de recursos abre la puerta a una posible negociación con La Habana.

“Pienso que vamos a trabajar en un acuerdo con Cuba. Vamos a ser amables. Tenemos una situación que es muy mala para Cuba. Ellos no tienen dinero, no tienen petróleo”, dijo mientras regresaba a Washington tras un evento en Nueva York.

Las declaraciones del Presidente estadounidense se dan luego de que, en las últimas semanas, sostuviera al menos dos conversaciones con su par mexicana, sin que ninguno de los gobiernos informara si el tema de Cuba había sido parte de estas.

El señalamiento se dio pocos días después de que Trump firmó un decreto para imponer aranceles a los países que vendan petróleo crudo y derivados a Cuba, al considerar al gobierno de la isla como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

En ese contexto, México se había consolidado en 2025 como el principal proveedor de crudo de Cuba.



Pemex frena envío de petróleo a Cuba

Cabe destacar que Pemex frenó un envío de petróleo previsto para mediados de enero, según una investigación de Bloomberg.

Sobre esto, Sheinbaum sostuvo que “la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex”, ya sea por contratos o por razones humanitarias.

El freno en los envíos ocurre en medio de un aumento de la tensión entre Washington y La Habana, así como de la confrontación de Estados Unidos con Venezuela, antiguo proveedor clave de la isla.

En años recientes, México había asumido un papel central como aliado energético de Cuba, desplazando a Caracas.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que México continuará otorgando ayuda humanitaria a los países que lo requieran para “mantener vivo el diálogo”.

Mientras tanto, Trump ha advertido sobre nuevos aranceles, aunque también ha planteado la posibilidad de un entendimiento. “Creo que ellos probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un acuerdo para que Cuba sea libre nuevamente”, sostuvo.



Con información de AFP.