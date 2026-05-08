Trump dice que cárteles gobiernan México; Sheinbaum exige no interferencia en elecciones

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que los cárteles del narcotráfico gobiernan México y que su administración ya tomó acción para reducir el flujo de drogas ilegales.

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a las autoridades estadounidenses que no se inmiscuyan en los procesos electorales mexicanos y anunció una próxima llamada con Trump para abordar el diferendo diplomático.

“Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México. Nadie más: los cárteles. Simplemente lo gobiernan”, afirmó Trump durante un evento de Día de las Madres celebrado en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Señaló que la mayor parte de las drogas ilegales que ingresan a Estados Unidos cruzan por territorio mexicano, y presumió los operativos de bombardeo contra presuntas lanchas con drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, en los que han muerto más de 190 personas desde 2025.

Las declaraciones de Trump se produjeron apenas una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos criminales por narcotráfico contra el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

Además, ya había señalado —en otro acto del Día de las Madres dirigido a familias militares— que México y otros países del continente debían cumplir con su responsabilidad de combatir a los cárteles del narcotráfico en sus territorios, de lo contrario su administración lo haría.

Sheinbaum Pardo respondió a los señalamientos provenientes de Washington.

“No queremos injerencia, así como ellos no quieren injerencia en la elección de México o en las elecciones de Estados Unidos, tampoco queremos que usen a México para la elección de Estados Unidos, así también nosotros pedimos que las elecciones en México se desarrollen sin injerencia de ningún país”, declaró.

Respecto al caso Rocha Moya, la Presidenta reiteró que el Gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos las pruebas correspondientes, y confirmó que el asunto formaría parte de su próxima comunicación con Trump.

Precisó, sin embargo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores conduce formalmente dicha gestión.

“Para eso hay un Secretario de Relaciones Exteriores que está hablando con el Embajador o con las autoridades de Estados Unidos; tiene su vía, porque tiene que ver con una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la cual se le están pidiendo pruebas”, explicó.

Sheinbaum Pardo advirtió además sobre la existencia de grupos —tanto en México como en Estados Unidos— que buscan deteriorar la relación bilateral.

“Habrá algunos de aquel lado de Estados Unidos y de este lado que no quieren que haya una buena relación entre ambos gobiernos, pero yo estoy segura que se van a quedar con las ganas”, sostuvo.

Agregó que los mexicanos que viajan a Estados Unidos a hablar mal del Gobierno de México “no tienen ningún futuro en México ni en Estados Unidos”, aunque no mencionó nombres, organizaciones ni grupos específicos.

A pesar de la tensión diplomática, afirmó que su Gobierno mantendría la cooperación con Washington fundamentada en respeto mutuo, soberanía y coordinación en temas como el tráfico de armas y el combate a las drogas.

Destacó que, por primera vez, la estrategia antidrogas publicada recientemente por Estados Unidos reconoce la necesidad de atender el consumo interno de estupefacientes como un problema de salud pública, y celebró que autoridades estadounidenses hayan reconocido también la importancia de frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México.

“Somos países vecinos, más de tres mil kilómetros de frontera, somos socios comerciales”, subrayó Sheinbaum Pardo al sostener que la relación bilateral debe mantenerse sobre bases de cooperación y sin intervencionismo.