Trump dice que el T-MEC importa más a México y Canadá que a EU

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene interés en actualizar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al sostener que la renovación del acuerdo comercial resulta más importante para México y Canadá que para su país.

En entrevista con la cadena Fox News, Trump respondió “No me importa” al ser consultado respecto a si actualizaría el tratado trilateral.

“Es decir, la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente. La cuestión es esta: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. Para nosotros no lo es”, declaró.

Las declaraciones ocurrieron en medio del proceso de revisión del tratado entre los tres países.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó en julio de 2026 su decisión de no extender de forma automática la vigencia del T-MEC por otro periodo de 16 años y, en su lugar, mantener un esquema de revisiones anuales hasta 2036, medida que incrementó la incertidumbre entre las empresas de la región.

Respecto al sector automotriz, Trump aseguró que Estados Unidos cuenta con la industria con “más puntaje” y destacó que en su territorio se construyen “más fábricas de coches que en ningún otro momento de nuestra historia”.

Trump citó el caso de la armadora japonesa Toyota como resultado de su política arancelaria.

“Toyota ya se fue de México y acaban de anunciar que van a construir fábricas por valor de 12 mil millones de dólares, en Estados Unidos. Simplemente, porque quieren evitar los aranceles”, afirmó.

Añadió que “si fabrican sus productos aquí, no tienen que pagar aranceles”.

La tercera ronda de negociaciones en el marco de la revisión del T-MEC se celebró en México, ocasión en la que Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Economía.

La cuarta ronda está prevista en Washington, en septiembre de 2026.

El lunes Trump visitó una planta de General Motors en Michigan, donde sostuvo que la industria automotriz regresó a Estados Unidos desde México y Canadá por su política arancelaria de “Estados Unidos primero”.