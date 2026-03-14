Trump dice que México no debió rechazar la ayuda de EU contra cárteles; Sheinbaum defiende soberanía

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, no debió rechazar la ayuda de Estados Unidos contra los cárteles de la droga e insistió en que son estos grupos los que “gobiernan” México.

“Bueno, ella no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y, por alguna razón, ella no lo quiere”, dijo Trump a los medios previo a abordar el Air Force One rumbo a Florida.

“Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles, porque —nos guste o no— los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso”.

“Ella debe deshacerse de ellos”, respondió.

Soberanía de México no está a negociación

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la condición para trabajar con Estados Unidos en materia de seguridad es el respeto a la soberanía, la cual, aseguró, no está sujeta a negociación.

La mandataria hizo esta declaración después de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, compartiera una publicación en redes sociales en la que se cuestiona si en México hay relación entre el narco y el gobierno. El mensaje también retoma las declaraciones de Sheinbaum cuando dijo que no ha aceptado la intervención de fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro país.

Al respecto, Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano mantiene comunicación y coordinación con Washington, pero que Trump quizás no está bien informado.

“Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad”.

“Pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación”, declaró la mandataria desde Tecomán, Colima.