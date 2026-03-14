Trump dice que México no debió rechazar la ayuda de EU contra cárteles; Sheinbaum defiende soberanía

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, no debió rechazar la ayuda de Estados Unidos contra los cárteles de la droga e insistió en que son estos grupos los que “gobiernan” México.
“Bueno, ella no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y, por alguna razón, ella no lo quiere”, dijo Trump a los medios previo a abordar el Air Force One rumbo a Florida.
“Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles, porque —nos guste o no— los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso”.
“Ella debe deshacerse de ellos”, respondió.
Soberanía de México no está a negociación
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la condición para trabajar con Estados Unidos en materia de seguridad es el respeto a la soberanía, la cual, aseguró, no está sujeta a negociación.
La mandataria hizo esta declaración después de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, compartiera una publicación en redes sociales en la que se cuestiona si en México hay relación entre el narco y el gobierno. El mensaje también retoma las declaraciones de Sheinbaum cuando dijo que no ha aceptado la intervención de fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro país.
Al respecto, Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano mantiene comunicación y coordinación con Washington, pero que Trump quizás no está bien informado.
“Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad”.
“Pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación”, declaró la mandataria desde Tecomán, Colima.
Cancillería destaca “niveles históricos” de colaboración entre México y EU
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió este viernes un comunicado en el que asegura que la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos de colaboración, lo que a su vez ha permitido enfrentar los retos compartidos de tráfico de drogas y armas en beneficio de ambas naciones.
Destacó que el intercambio de información e inteligencia, en conjunto con acciones contundentes por parte del Gabinete de Seguridad ha llevado recientemente a operativos exitosos en contra de generadores de violencia como el de Rubén Oseguera Cervantes, el pasado 22 de febrero, así como la detención y posterior traslado a EU de Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI.
Igualmente, resaltó que esta semana se aseguraron en Colima más de 270 kilos de fentanilo, equivalente a aproximadamente 14 millones de dosis.
“El Gobierno de México actúa con firmeza con base en su estrategia nacional de seguridad y en estricto apego a sus leyes en contra de la delincuencia organizada y la impunidad. La administración del presidente Trump sabe que hay cooperación, siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial”, sostuvo la Cancillería.
Trump insiste en que México está controlado por cárteles
Desde que regresó al poder el 20 de enero de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump declaró la guerra a los carteles del narcotráfico mexicanos, a los que acusa de fabricar fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína que causa decenas de miles de muertos por sobredosis al año en Estados Unidos.
Además, Trump ha declarado que México “está en gran parte controlado por los cárteles” de la droga.
“Colombia está muy mal. México está controlado por los cárteles. Tengo un gran respeto por la Presidenta (Claudia Sheinbaum), una mujer que creo que es extraordinaria, muy valiente, pero México está controlado por los cárteles y tenemos que defendernos de eso”, dijo Trump el pasado 23 de octubre de 2025.