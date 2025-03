Trump dice que México y Canadá ‘hacen trampa’ comercial, a pesar del T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los gobiernos de México y Canadá hacían “trampa” en el comercio regional en América del Norte, ello a pesar de que desde 2020 estaba vigente un tratado de libre comercio negociado por él mismo, el T-MEC.

“Canadá no gasta en [defensa] militar. Ellos no dan nada [a EU por protegerlos]. No nos dan nada. Son los peores con quien negociar. Y el T-MEC está bien, pero ellos hacen trampa. Un acuerdo es una buena cosa, pero ellos hacen trampa y México también hace trampa”, dijo el magnate neoyorquino, durante una entrevista con la cadena Fox News.

El mismo día, Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), dijo, también a Fox News, que EU podría suspender los aranceles recíprocos, previstos para el 2 de abril de 2025, si los países detenían las prácticas que consideraban injustas.

El Gobierno “publicará la lista de aranceles aduaneros aplicados por otros países [...] Vamos a ir y decirles, miren, aquí es donde creemos que están los niveles de tarifas, las barreras no arancelarias, la manipulación de la moneda, la financiación injusta, la supresión laboral”, declaró Bessent, quien añadió que si renunciaban a estas prácticas, “no levantaremos el muro arancelario”.

El 17 de marzo de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) previó que economía mexicana sería la más afectada por el aumento de los aranceles, con una contracción del 1.3 por ciento este año y del 0.6 por ciento el próximo, en lugar de crecer 1.2 por ciento y 1.6 por ciento como se esperaba con anterioridad. Además de que señaló que este año México entraría en recesión.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, indicó que, en tanto, la tasa de crecimiento de Canadá se reduciría al 0.7 por ciento este año y el próximo, muy por debajo del 2 por ciento previsto antes para ambos años.

Además, la OCDE comentó que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleraría este año hasta 2.2 por ciento antes de perder más fuerza el año que viene hasta sólo el 1.6 por ciento, recortando sus previsiones desde el 2.4 por ciento y el 2.1 por ciento previos.

El 14 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que sería muy costoso, tanto para México como para Estados Unidos, poner fin al Tratado de libre comercio entre ambos países, mismo en el que estaba incluido Canadá.

“¿Qué virtud tiene? Pues que se generan empleos en los dos países. Entonces, más que ver el déficit, que por supuesto que entendemos esa situación, lo que hay que ver es cómo reducimos ese déficit, pero sin desintegrar nuestras economías, porque va a ser muy costoso para ambos pueblos”, expresó.

“Va a ser costoso para Estados Unidos por aumento de los precios, costoso aquí si al final se dejan de producir cosas aquí, se van a Estados Unidos”, indicó Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina, en la cual también manifestó que tanto México como Estados Unidos buscaban fortalecer su producción interna y reducir las importaciones.

Sin embargo, la presidenta de la República dijo, lo que se debía determinar era si ambos países caminarían juntos o separados hacia esa meta, tomando en cuenta que la integración era clave para elevar la competitividad de la región frente a otras economías.

“Lo que queremos es exportar, importar menos y producirlo en México. Eso mismo quiere Estados Unidos. La pregunta es ¿cómo lo hacemos?, ¿lo hacemos juntos o lo hacemos separados? Y la respuesta es hay que seguir haciéndolo juntos, porque tenemos una economía muy integrada”, explicó.

“Lo que nosotros en todas las mesas de trabajo hemos planteado es, es mejor estar juntos, competimos mejor frente a otras regiones del mundo, que separarnos”, comentó Sheinbaum, quien también destacó las expresiones del futuro titular de la Embajada de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respecto a la importancia de la integración económica bilateral.

“Habló mucho del comercio y dijo justamente esto, dijo las economías están muy integradas. Es mejor mantener esta integración sin aranceles y fortalecer que se fabrique en México y que se fabrique en los Estados Unidos para beneficio de ambos países y de ambos pueblos, y que la región sea más competitiva frente a otras regiones del mundo. Eso nos va a permitir crecer, desarrollarnos siempre con respeto a la soberanía”, agregó.

El 12 de marzo de 2025, Peter Navarro, consejero principal de comercio y manufacturas de la Casa Blanca, explicó que el tratado comercial que el propio presidente Trump negoció y firmó con México y Canadá, durante su primera Administración, no le estaba funcionando actualmente a Estados Unidos.

Durante una entrevista con la cadena Fox News para explicar la incertidumbre económica que afectaba los índices bursátiles, derivada de las amenazas arancelarias de Trump, Navarro aseguró que el T-MEC no funcionaba, porque supuestamente el ex presidente Joshep Biden no hizo cumplir sus cláusulas.

Comparándolo con el acuerdo comercial que lo antecedió -el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y con los acuerdos bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)-, el funcionario federal estadounidense acusó que el T-MEC también sería responsable de que plantas manufactureras abandonaran EU.

“Perdimos 90 mil fábricas con el TLCAN, con la trampa del TLCAN, con la OMC, Incluso el T-MEC no nos está funcionando bien en este momento porque Biden no lo aplicó”, insistió Navarro, quien también enfatizó que se debería entender que las políticas arancelarias aplicadas por Trump implicaban un periodo de transición que eventualmente provocaría que las empresas de manufacturas decidiran trasladar su producción a territorio estadounidense y así crear nuevos empleos.

“Este es un ajuste que implicará recuperar nuestra manufactura, nuestras fábricas”, dijo Navarro, quien también calificó como erróneo el depender de un modelo comercial a través del cual EU se beneficiaba de importar bienes extranjeros, que, según él, provocaban déficits comerciales con diversos socios y que en el caso de México alcanzó 171 mil millones de dólares en 2024.

“Algo que es tan importante para Trump y que es tan importante para este país es impedir que nuestros socios comerciales nos engañen con aranceles más altos, barreras no arancelarias más altas y que nos drenen un billón de dólares de riqueza cada año mediante el déficit comercial”, abundó.