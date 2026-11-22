El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), reconocieron el operativo en el que fuerzas federales mexicanas detuvieron a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, y en el que murieron cuatro militares.

Trump difundió su postura en redes sociales, donde calificó la detención como “un gran éxito para las fuerzas de seguridad mexicanas” y sostuvo que el Gobierno de México “merece reconocimiento” por la acción. El Presidente de EU afirmó que el resultado muestra compromiso político para combatir a las organizaciones criminales y lo vinculó con la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, decisión de su Administración que generó objeciones en México y que, según expuso, incrementó la presión sobre las autoridades mexicanas para actuar.

Cole, por su parte, expresó sus condolencias por la muerte de los militares mexicanos que participaron en el despliegue. “Mis más sentidas condolencias a las familias y compañeros miembros del Ejército Mexicano”, escribió el titular de la DEA, quien reconoció el valor y el sacrificio de los elementos fallecidos. Los cuatro infantes murieron cuando se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave, tras la resistencia armada que opuso el grupo criminal.

La captura se realizó el 20 de noviembre de 2026, con la participación de fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en una acción coordinada entre la inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y autoridades estadounidenses. Meza Flores es señalado como jefe de la organización Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos. En el mismo operativo fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, primo y presunto segundo al mando, y José “N”, cuñado y presunto operador financiero de la estructura.

El enfrentamiento dejó además siete presuntos agresores muertos y ocho personas detenidas, de las cuales cinco quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, entre ellas Pánfilo “N”, primo hermano de Meza Flores. Las autoridades aseguraron un fusil Barrett calibre .50, diez armas de distintos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano y otros artículos. La detención derivó en bloqueos carreteros en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, por lo que la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Sinaloa en la que advirtió sobre enfrentamientos armados, bloqueos e incendios de vehículos; esa alerta fue retirada el 22 de noviembre de 2026.