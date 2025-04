$!Trump exenta a México y Canadá de la lista de países a los que impuso aranceles recíprocos

El Presidente Donald Trump anunció este 2 de abril aranceles con base del 10 por ciento sobre los productos importados a Estados Unidos para un grupo de alrededor de 60 países, que altos funcionarios del Gobierno estadounidense etiquetaron como los “peores infractores”, a los cuales se les cobraría un gravamen a la mitad de la tasa que cobraban a Estados Unidos. Ni México, ni Canadá figuraban en la lista.

“Para Canadá y México, las órdenes [Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977] IEEPA [por sus siglas en inglés] vigentes sobre fentanilo/migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán sujetos a un arancel del 0 por ciento, los que no lo cumplen, a un arancel del 25 por ciento, y los productos de energía y potasa que no lo cumplen, a un arancel del 10 por ciento. En caso de que se rescindan las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo/migración, los productos que cumplen con el T-MEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12 por ciento”, dijo la Casa Blanca, en una hoja informativa.

“Con respecto a los artículos procedentes de México, he impuesto aranceles adicionales a ciertos bienes para abordar una emergencia nacional resultante del flujo de drogas ilícitas y la migración ilegal a través de nuestra frontera sur de conformidad con la Orden Ejecutiva 14194 del 1 de febrero de 2025 (Imposición de aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur), modificada por la Orden Ejecutiva 14198 del 3 de febrero de 2025 (Progreso en la situación en nuestra frontera sur) y la Orden Ejecutiva 14227 del 2 de marzo de 2025 (Enmienda a los aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur)”, explicó Trump, en una orden ejecutiva.

“Como resultado de estas medidas arancelarias de emergencia fronteriza, todas las mercancías de Canadá o México, bajo los términos de la nota general 11 del HTSUS, incluyendo cualquier trato establecido en el subcapítulo XXIII del capítulo 98 y el subcapítulo XXII del capítulo 99 del HTSUS, en relación con el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC), continúan siendo elegibles para ingresar al mercado estadounidense bajo estos términos preferenciales”, detalló el presidente de EE. UU.

Sin embargo, todas las mercancías de Canadá o México que no califican como originarias bajo el T-MEC, añadió, están actualmente sujetas a aranceles ad valorem adicionales del 25 por ciento, mientras que la energía o los recursos energéticos y la potasa importadas de Canadá que no califican como originarias bajo el T-MEC están actualmente sujetas a un arancel ad valorem adicional menor del 10 por ciento.

“(e) Cualquier tasa de arancel ad valorem sobre artículos importados de Canadá o México bajo los términos de esta orden no se aplicará además de la tasa de arancel ad valorem especificada por las órdenes existentes descritas en la subsección (d) de esta sección. Si dichas órdenes identificadas en la subsección (d) de esta sección se terminan o suspenden, todos los artículos de Canadá y México que califiquen como originarios bajo el T-MEC no estarán sujetos a una tasa de arancel ad valorem adicional, mientras que los artículos que no califiquen como originarios bajo el T-MEC estarán sujetos a una tasa de arancel ad valorem del 12 por ciento”, comentó Trump

“Sin embargo, estas tasas de arancel ad valorem sobre artículos importados de Canadá y México, abundó, no se aplicarán a la energía o recursos energéticos, a la potasa, ni a un artículo elegible para el tratamiento libre de aranceles bajo el T-MEC que sea una parte o componente de un artículo sustancialmente terminado en los Estados Unidos.

Dichos gravámenes recíprocos entrarían en vigor a las 12:01 horas del 9 de abril.

Durante un evento llevado a cabo en Casa Blanca, en Washington, Trump aseguró que a China le cobraría gravámenes del 34 por ciento; a la Unión Europea, 20 por ciento; a Japón, 24 por ciento; y a la India, del 26 por ciento.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos calcularía los aranceles a cada país, dependiendo de los gravámenes que éstos les cobraran a Estados Unidos y lo que llamó como “otras formas de hacer trampa”.