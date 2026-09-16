Trump exige a México perseguir a narcoterroristas y funcionarios corruptos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó nuevamente a México en la lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027 y le exigió tomar acciones adicionales contra las organizaciones criminales que, según el documento, dominan amplias zonas de su territorio.

La determinación presidencial se entregó al Congreso el 15 de septiembre, y el Departamento de Estado de Estados Unidos la difundió este 16 de septiembre.

El documento reconoció a la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por asegurar mayores volúmenes de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar más elementos policiales y militares en la frontera común.

Añadió que la cooperación en seguridad entre ambos países contribuyó a eliminar a algunos de los líderes criminales más conocidos del mundo, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

No obstante, advirtió que México debe fortalecer la integridad de sus cadenas de suministro, con mayor participación de la iniciativa privada y un aumento significativo de las inspecciones en sus puertos de entrada.

El texto señaló que la inversión actual del Gobierno de México en sus fuerzas de seguridad resulta insuficiente para sostener y ampliar las campañas contra los grupos criminales, sus finanzas y sus redes.

La determinación también planteó como pendiente para el país la exposición, detención y procesamiento de los funcionarios públicos corruptos que, según Washington, ayudaron a los cárteles y traicionaron la seguridad y la soberanía de su propio país.

Canadá recibió un señalamiento similar.

El Mandatario estadounidense afirmó que en ese país continúa la producción de fentanilo en laboratorios clandestinos y que por su territorio ingresan a Estados Unidos precursores químicos y drogas sintéticas.

Pidió al Gobierno canadiense desmantelar laboratorios, reforzar la seguridad de las cadenas de suministro y debilitar las redes criminales y pandillas chinas que operan en la frontera norte.

La lista de principales países de tránsito o producción de drogas incluyó a 23 naciones: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

El documento precisó que la presencia de un país en esta relación no refleja necesariamente sus esfuerzos antidrogas ni su coordinación con Estados Unidos, sino una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos.

Con base en la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2003, Trump designó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que “fracasaron de manera demostrable” durante los 12 meses previos en cumplir sus obligaciones internacionales en materia antinarcóticos.

Sin embargo, determinó que la asistencia estadounidense a Bolivia, Birmania y Colombia se mantendría por considerarla vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.

Venezuela salió de la categoría de países con fracaso demostrable.

El documento atribuyó esta decisión a los avances registrados bajo la Presidenta interina Delcy Rodríguez Gómez, tras la detención y remoción de Nicolás Maduro por parte del Gobierno estadounidense, así como a la eliminación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua.

En el caso de Colombia, la Casa Blanca sostuvo que la designación se mantuvo únicamente por el desempeño del Gobierno anterior durante la mayor parte del último año, y anticipó que podría retirarla si el Presidente Abelardo de la Espriella avanza en la erradicación de cultivos de coca.

Respecto a Bolivia, reconoció la cooperación con el Presidente Rodrigo Paz Pereira y la extradición de Sebastián Marset a Estados Unidos en marzo de 2026, aunque señaló que el nuevo Gobierno aún no redujo los cultivos de coca.

Respecto a China, el documento indicó que continúa como el mayor productor mundial de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo y metanfetamina, y le pidió controlar sustancias adicionales solicitadas por Estados Unidos.

También acusó al Gobierno de Brasil de no enfrentar al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho, y al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua de no actuar contra el narcotráfico.

El Mandatario estadounidense ordenó enviar la determinación al Congreso, junto con los memorandos de justificación, y publicarla en el Registro Federal.