$!Trump firma decreto para aumentar del 25 al 50 por ciento, aranceles al acero y aluminio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para aumentar al doble los aranceles a las importaciones de acero a territorio estadounidense, del 25 al 50 por ciento, medida que entraría en vigor a las 00:01 horas del día 4 del mismo mes y año.

Trump justificó que dichos metales continuaban llegando en condiciones que “amenazan la seguridad nacional” de Estados Unidos, ello con base en informes del Departamento de Comercio de EU (DOC, por sus siglas en inglés), los cuales indicaban que la industria estadounidense aún no lograba alcanzar los niveles de producción necesarios para satisfacer las demandas de defensa nacional, pese a los aranceles vigentes desde 2018.

“El aumento en las tarifas brindará un mayor respaldo a nuestras industrias estratégicas, que siguen enfrentando prácticas desleales de exportadores que inundan el mercado con productos a bajo costo”, señaló el mandatario estadounidense, en su decreto.

“En consecuencia, he determinado que es necesario y apropiado aumentar la tasa arancelaria para las importaciones de artículos de acero y artículos derivados del acero, y artículos de aluminio y artículos derivados del aluminio, del 25 ‘ad valorem’ al 50 por ciento ad valorem”, apuntó el magnate neoyorquino.

Los nuevos gravámenes entrarían a las 00:01 horas del 4 de junio de 2025 y aplicarían a todos los países, con excepción de Reino Unido, que mantendría el arancel del 25 por ciento, bajo los términos del Acuerdo de Prosperidad Económica, firmado en mayo del mismo año.

No obstante, Trump advirtió que la tasa podría elevarse también para ellos, si no cumplían con los compromisos pactados. Asimismo, dentro de la orden ejecutiva, el presidente de EU no hizo ninguna otra excepción, entre ellos para sus socios comerciales más cercanos como México y Canadá.

“Vamos a imponer un aumento del 25 por ciento. Vamos a llevar del 25 por ciento al 50 por ciento los aranceles al acero en Estados Unidos, lo que asegurará aún más la industria del acero en Estados Unidos”, dijo el magnate neoyorquino, el 30 de mayo de 2025,

Durante su visita a la planta Mon Valley Works-Irvin, de la empresa U.S. Steel, ubicada en West Mifflin, Pensilvania, Trump señaló que la medida ayudaría a proteger a los trabajadores siderúrgicos estadounidenses.

El magnate neoyorquino visitó dicha planta para defender el esperado acuerdo entre United States Steel Corp. y la japonesa Nippon Steel Corp., que garantizaría que la compañía de EU continuara siendo de propiedad y operación estadounidense. Además, añadió que los nuevos aranceles beneficiarían las operaciones de la nueva fusión empresarial.